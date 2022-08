«You Are The One That I Want», el histórico hit de Olivia Newton-John

"You are the one that i want", la canción hit de Grease.

Hoy, a los 73 años, falleció la actriz y cantante Olivia Newton-John que, más allá de su extensa carrera, el gran hit por la que la mayoría la recuerda es «You Are The One That I Want», de la película «Grease» junto a John Travolta.

La australiana ya contaba a esa altura con varios temas musicales exitosos en Estados Unidos pero la película «Grease» la catapultó a la fama en una actuación para la historia.

Basada en el musical del mismo nombre creado por Jim Jacobs y Warren Casey, el filme fue todo un suceso con un presupuesto de 6 millones de dólares y una recaudación de casi 400.

La canción «You Are The One That I Want» fue escrita por el compositor John Farrar, que antes ya había trabajado junto Newton-John. Al igual que «Hopelessly devoted to you», ninguna de las dos estaban en el musical original. Cuenta la leyenda que el director, Randal Kleiser no simpatizaba con las inclusiones de Farrar pero igual las incorporó.

«You Are The One That I Want» vendió 15 millones de copias como single en el mundo, siendo uno de los más exitosos de la historia. Lo mismo ocurrió con la banda sonora completa que recaudó más de 30 millones.

La canción aparece en una de las escenas finales de la película con el baile y la interpretación de Newton-John y Travolta en los roles de Sandy Olsson y Danny Zuko.

Los dos actores recrearon la escena en varias oportunidades luego. Travolta venía de un gran éxito como «Fiebre de sábado por la noche» mientras que para Newton-John sus trabajos posteriores como «Xanadu» y «Tal para cual» no alcanzaron a ser tan populares como «Grease» pero sí sus bandas sonoras.