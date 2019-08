Esta noche: Sanampay se sube al escenario del Cine Teatro Español

En 1977, el maestro Naldo Labrín vivía el exilio en México, algo que padecieron muchos otros artistas argentinos, cuando se instauró la dictadura militar en 1976. Lejos de su tierra, y también lejos de cruzar los brazos, fundo Sanampay, que en quichua significa justamente eso, “Estar siempre cerca”. Ya en democracia, en 1987 Naldo volvió al país con Alfredo Zitarrosa y la mística continúa hoy, más viva que nunca. Para evacuar dudas, esta noche en el Teatro Español se presentará con sus nuevos integrantes, a las 21:30. Allí ejecutarán su show “Canción al canto de mi tierra”, y obviamente, pasearán por su nuevo disco “Fruto santo“.

Con una propuesta de fondo y que apunta a la América profunda, interpretan canciones de grandes autores como Atahualpa Yupanqui, Violeta Parra, Alfredo Zitarrosa, Gian Franco Pagliaro, Armando Tejada Gómez, Hamlet Lima Quintana, entre muchos otros.



“En México era un éxito, llenábamos el Estadio nacional con 12 mil personas”, rememora Naldo. Por estos días llevan más de 20 discos grabados y van por más. Con una nueva formación renovada, se sumaron cuatro jóvenes promesas, de entre 21 y 27 años, que según su creador aportan “esa frescura y actitud” que solo ostenta la juventud.

La primer semana del mes pasado deslumbraron a todo el país con su actuación en el CCK, adonde brillaron con un espectáculo que llenó de orgullo a la región. Fue una gira que los llevó por La Pampa y la provincia de Buenos Aires, y que culmina esta noche en el Español.

“Sanampay es una escuela”, dice en consonancia con Naldo, José Luis Denda, a cargo de la guitarra y una de las voces. “Él (Naldo) le da lugar a los jóvenes y así se revaloriza el estudio” opinó y aseguró que es “una semilla que se sigue sembrando constantemente, como alguna vez me pasó a mi hace 12 años”, recuerda.



Mailén Marileo tiene 21 años y estudia canto en el Iupa. Es de Villa Regina pero vive en Roca. En marzo se integró a Sanampay. “Nunca más me sentí sola”, dice emocionada. Cuenta que empezó desde niña cantando música romántica, pero ahora está descubriendo la “música con compromiso social”. Siente que es su “responsabilidad” profundizar es veta. “Hay muchos autores que no conocía, aprendo mucho de la riqueza latinoamericana”, reconoce. “Entrar al grupo me vino en un momento de respuesta”, aseguró.

Como le pasa a muchos artistas, ellos no viven exclusivamente de la música. “Yo soy docente en la Escuela de Música en Chos Malal, otro de los chicos trabaja en un yacimiento de YPF, los más jóvenes estudian y tienen sus trabajos, hoy por hoy está muy difícil vivir de esto”, dice como un lamento pero sin perder la ilusión.

Los dueños de la tierra

Para Naldo, “la tierra no es una propiedad”, retomando la cuestión mapuche, tan cuestionada y abordada por estos días. “Ellos dicen que no son dueños de la tierra, sino que pertenecen a ella”, nos educa. “Sin embargo el huinca (hombre blanco conquistador) es posesivo en el poder económico, y estas dos posiciones siempre van a estar confrontando, son dos maneras de charlar sobre el universo”, consideró.

En ese sentido, Mailén se sintió interpelada y reconoce que se está “descubriendo mapuche”. “Mi mamá me regaló un kultrun hecho por una machi en El Bolsón”, relata.

“De chiquita la gente decía mi apellido y me miraban feo”, recuerda, y cuenta que en su interior convive mucha identidad. “Tengo de todo, hice parte de mi educación en un colegio católico, por mi familia paterna asistí a una iglesia bautista, y mis orígenes vienen del apellido es Marileo Calcumil”, explica con mucha frescura. “Parece irónico”, se ríe y cuenta que tiene intenciones de tomar clases de mapudungún.

Lo que tenés que saber

Día y hora: esta noche, a las 21:30.

Lugar: Cine Teatro Español (Av. Argentina 235).

Entradas: $150 y $250.

Punto de venta: boleterías del cine teatro.

Los músicos: Naldo Labrin (guitarras, tiple y voz, arreglos y dirección); Horacio Mendoza (guitarrón, charango y voz); Jorge De Los Ríos (tenor solista, guitarra, cuatro, quena y sikus); José Luis Denda (guitarra y voz); David San Carlos (piano, teclados y tenor solista); Malén Marileo (mezzosoprano solista, accesorios percusión); Emmanuel Andrade (tenor solista y flauta dulce); Alex González (percusión).