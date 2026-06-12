Inflación de mayo 2026: los 10 alimentos que más aumentaron y triplicaron el índice del INDEC

El rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas continuó teniendo un peso relevante en el costo de vida de los hogares según el IPC de mayo de 2026. (Foto: gentileza)

Pese a que la inflación general se desaceleró al 2,1% en mayo ,registrando el nivel mensual más bajo de los últimos ocho meses, algunos productos de la canasta alimentaria mostraron fuertes distorsiones. Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), un grupo selecto de alimentos básicos registró subas que se ubicaron muy por encima del promedio general.

Con este resultado, el índice de precios acumuló un alza de 14,7% en los primeros cinco meses del año y de 33,2% en la comparación interanual.

El rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas continuó teniendo un peso relevante en el costo de vida de los hogares. Aunque el incremento promedio del sector se ubicó por debajo de otros capítulos del índice, varios productos mostraron aumentos significativos durante mayo.

Las mayores subas se concentraron principalmente en verduras, hortalizas y productos frescos, sectores que están más expuestos a factores variables. Los especialistas atribuyen estos incrementos heterogéneos dentro de la canasta básica a tres pilares.

Factores estacionales y baches en la producción.

y baches en la producción. Cuestiones climáticas adversas en las zonas de origen.

adversas en las zonas de origen. Variaciones en la oferta y problemas logísticos.

Estas marcadas subas fueron compensadas parcialmente por la estabilidad o el retroceso en los precios de otros alimentos esenciales. Sin embargo, la desaceleración general permitió que el índice mensual consolidara su tendencia descendente, ubicándose por debajo de las previsiones de las consultoras privadas.

Inflación de mayo 2026: Lista de los diez alimentos que más aumentaron

De acuerdo con los relevamientos de precios, los diez alimentos que más aumentaron durante mayo registraron variaciones muy superiores a la inflación general del mes, que se ubicó en el 2,1%.

A pesar de estas subas puntuales, la desaceleración general de la inflación permitió que el índice mensual volviera a ubicarse por debajo de las previsiones de varias consultoras privadas y consolidara la tendencia descendente observada durante los últimos meses.

Lista de los 10 alimentos que más aumentaron en mayo

Lechuga: 31,7% Tomate redondo: 16,9% Zapallo anco: 15,5% Limón: 14,7% Naranja: 10,5% Batata: 9,8% Cebolla: 8,9% Papa: 8,3% Manzana deliciosa: 7,6% Pollo entero: 6,8%

Con información de Infobae