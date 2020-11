Estaciones de servicio en alerta por la exclusión del ATP

Las estaciones de servicio entraron en alerta al enterarse que quedaron fuera de los sectores que pueden acceder al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) y aseguran que “profundiza el cuadro” de todo el sector. Aseguran que deben vender 744 litros para pagar un sueldo.

“La verdad que estamos desorientados, venimos trabajando desde el día cero como servicios esenciales y ahora nos dejaron excluidos de los ATP, teniendo en cuenta que nosotros tuvimos una recaída de 90% y ahora estamos en el 70%, pero con los volúmenes que vendemos de ninguna manera llegamos a cubrir los salarios de la totalidad del plantel”, indicó el presidente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA), Gabriel Bornoroni, en declaraciones.

Desde la confederación precisaron que 3 de cada 5 estaciones de servicio trabajan a perdida y no logran cubrir los gastos operativos de cada mes. Con esta decisión del gobierno de dejarlos fuera de la ayuda para pagar salarios no descartan el cierre de algunas expendedoras.

Estos últimos días e inclusive ayer, la CECHA le envió cartas al ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, para solicitarle que revierta la decisión de excluir a las estaciones de la ayuda económica, teniendo en cuenta deben enfrentar aumentos salariales. Desde la cartera le respondieron, pero aún no hubo cambios en la medida.

“Pensamos que íbamos a tener una colaboración del gobierno, seguimos pagando todos los impuestos, estamos con todas las estaciones de servicio abiertas. Estamos en el mismo barco solicitándole al ministro Kulfas que nos considere dentro del ATP para poder pagar los salarios, porque no se nos va a hacer muy complicado y la verdad es que algunas estaciones no van a poder pagar, no sé si van a cerrar, no lo sé”, agregó Bornoroni.

Según datos de la consultora Economic Trends, una estación de servicio con 13 empleados necesita vender al menos unos 300.000 litros de combustibles para alcanzar su punto crítico, es decir, el mínimo para cubrir todos los costos. Actualmente el 67,6% de las estaciones del país registró en el último mes volúmenes de venta por debajo de ese nivel.

Este escenario de ventas deprimidas se dio en paralelo a un aumento de los costos operativos que fueron más que los aumentos del precio de los combustibles. Entre marzo de 2019 y marzo del 2020, la equivalencia entre el salario básico y listos de nafta súper se incrementó un 14,3%. Esto significa que para pagar una estación deben vender 744,3 litros mientas que el año pasado eran 651,1 litros.

“Para nosotros es una situación imposible. Veníamos advirtiendo que no tenemos mucho más resto, y esto profundiza el cuadro. Nosotros trabajamos día a día para que la pandemia termine sin ninguna estación cerrada, pero hoy ya no lo podemos garantizar. Estamos muy lejos de pasar la crisis y ahora nos cierran esta puerta”, concluyó Bornoroni.