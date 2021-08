Estados Unidos venderá unos 20 millones de barriles de sus reservas

El departamento de Energía de Estados Unidos planea subastar unos 20 millones de barriles de crudo de las Reservas Estratégicas de Petróleo. Se trata de la mayor venta de crudo de sus tanques este año y se da en un contexto de incertidumbre sobre la demanda de combustibles, por el aumento de contagios de Covid-19.

El petróleo a vender equivale a más del doble de lo que lanzó a la venta hace tres meses. Se entregará durante el cuarto trimestre del año, cuando la demanda estadounidense de combustibles se reduce por la temporada invernal y las refinerías bajan las compras de petróleo mientras realizan mantenimientos y reparaciones.

La venta también se produce después de que los precios del crudo cayeron cerca de un 15% luego de haber alcanzado un máximo de 6 años y medio a principios de julio. La baja en los precios se generó por la propagación de la variante Delta que amenaza con descarrilar la recuperación económica.

Incluso, empresas como BlackRock Inc. y Jefferies Financial Group Inc. anunciaron que postergarán sus planes de volver a la presencialidad en las oficinas.

La reserva de petróleo se creó en 1975 para servir como almacenamiento de emergencia. Hasta el 13 de agosto pasado, almacenó unos 621 millones de barriles en anques subterráneos, según mostraron las cifras del Departamento de Energía.