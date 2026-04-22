Alimentos antiarrugas: cuáles son los más recomendados para mantener una piel hidratada y nutrida

Los alimentos más recomendados para mantener una piel hidratada y nutrida. Foto: Gemini ai

La búsqueda de una piel saludable no depende solo de cremas o tratamientos estéticos. Cada vez más especialistas coinciden en que la alimentación juega un rol clave en la prevención del envejecimiento cutáneo. Incorporar ciertos nutrientes puede ayudar a mantener la piel hidratada, firme y protegida frente al paso del tiempo.

Según explicó la nutricionista Mounia Boulanouar al sitio Notre Temps, la clave está en combinar una buena hidratación con una dieta rica en vitaminas, minerales y grasas saludables que favorezcan la producción de colágeno y combatan los radicales libres.

La importancia de la hidratación

El primer paso para cuidar la piel comienza con un hábito básico: beber suficiente agua. Una correcta hidratación contribuye a mantener la elasticidad, evitar la sequedad y mejorar el aspecto general del rostro.

A esto se suma la incorporación de alimentos con alto contenido de agua, como frutas y verduras, que ayudan a potenciar ese efecto desde adentro.

Nutrientes esenciales para la piel

Los expertos destacan que una dieta equilibrada debe incluir:

Vitaminas antioxidantes (A, C y E): ayudan a proteger la piel del daño celular y retrasan la aparición de arrugas.

ayudan a proteger la piel del daño celular y retrasan la aparición de arrugas. Minerales: como el zinc y el selenio, que favorecen la regeneración celular.

como el zinc y el selenio, que favorecen la regeneración celular. Ácidos grasos omega 3, 6 y 9: contribuyen a mantener la piel flexible, nutrida y con mejor barrera protectora.

Estos componentes son fundamentales para estimular la producción de colágeno, una proteína clave que da firmeza y estructura a la piel.

Qué alimentos incluir en la dieta

Para lograr estos beneficios, se recomienda sumar:

Frutas y verduras frescas, especialmente las de colores intensos

Pescados grasos, como salmón o atún

Frutos secos y semillas

Aceites vegetales, como el de oliva

Alimentos ricos en vitamina C, como los cítricos

Esta combinación no solo mejora la salud de la piel, sino que también aporta beneficios generales para el organismo.

Una estrategia integral contra el envejecimiento

Los especialistas remarcan que no existe un alimento milagroso, sino un conjunto de hábitos que, sostenidos en el tiempo, marcan la diferencia. Una dieta equilibrada, buena hidratación y un estilo de vida saludable son la base para retrasar los signos del envejecimiento de forma natural.

En ese sentido, la alimentación se consolida como una de las herramientas más accesibles y efectivas para cuidar la piel desde adentro.