Luego de Comodoro, Los Fundamentalistas, la banda del Indio Solari, tocará en Tucumán

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado confirmaron una presentación histórica en San Miguel de Tucumán: será la primera vez que el universo ricotero llegue a esa provincia, ni siquiera en la época de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Luego de Comodoro, Los Fundamentalistas tocan en Tucumán

El anuncio fue ratificado por Indio Solari a través de sus redes sociales. El show se realizará el sábado 10 de octubre de 2026 en el Hipódromo de Tucumán, un predio que se prepara para recibir a miles de seguidores en lo que promete ser una jornada cargada de mística y emoción.

La expectativa es alta: se trata de un debut largamente esperado por el público del norte argentino, que históricamente debió trasladarse a otras provincias para ver a la banda en vivo. La llegada a Tucumán amplía el alcance territorial del proyecto y reafirma la vigencia del fenómeno ricotero.

Los Fundamentalistas surgieron tras la disolución de Los Redondos en 2001 y desde entonces se consolidaron como la continuidad de ese legado musical. Aunque el Indio anunció en 2023 que no participaría más de los shows en vivo, continúa al frente del proyecto como compositor y voz, con intervenciones virtuales que mantienen intacta la conexión con el público.

Antes de su presentación en Tucumán, la banda tiene previstas dos fechas en Comodoro Rivadavia, donde se presentará el 6 y 7 de junio en el Predio Ferial.