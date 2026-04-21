Cuántas nueces hay que comer por día para bajar el colesterol, según especialistas

Las nueces se posicionan como uno de los alimentos más recomendados.

Las nueces se posicionan como uno de los alimentos más recomendados para cuidar la salud cardiovascular. Gracias a su aporte de grasas saludables y antioxidantes, su consumo regular puede ayudar a reducir los niveles de colesterol y proteger el corazón.

Especialistas en nutrición coinciden en que la porción ideal es de entre 20 y 30 gramos por día, lo que equivale aproximadamente a un puñado o entre 5 y 7 nueces enteras.

Esta cantidad permite obtener sus beneficios sin sumar un exceso de calorías, ya que se trata de un alimento energético.

Por qué ayudan a bajar el colesterol

Las nueces contienen:

Grasas insaturadas, especialmente omega-3, que ayudan a reducir el colesterol LDL (el “malo”)

Antioxidantes, que protegen las arterias del daño oxidativo

Fibra, que contribuye a mejorar el perfil lipídico

Su consumo frecuente se asocia con un menor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares y complicaciones relacionadas con el colesterol alto.

Cómo incorporarlas en la dieta

Para aprovechar sus beneficios, los expertos recomiendan consumirlas naturales, sin sal ni azúcar agregada, e incluirlas en distintos momentos del día. Pueden sumarse al desayuno, a ensaladas o consumirse como snack entre comidas.

También es posible combinarlas con frutas, yogur u otros alimentos saludables para potenciar su efecto.

Incorporar nueces a la alimentación diaria es una estrategia sencilla y natural para mejorar la salud del corazón. Su impacto es mayor cuando se acompaña con una dieta equilibrada y actividad física regular.