Dormir siempre a la misma hora sería más importante que dormir más: qué dice la ciencia

Dormir entre siete y nueve horas sigue siendo importante, pero los especialistas insisten en que la constancia en los horarios puede marcar la diferencia.

Dormir bien no depende únicamente de sumar horas de descanso. Cada vez más investigaciones advierten que mantener horarios regulares para acostarse y despertarse podría ser incluso más determinante para la salud que la cantidad total de sueño.

Especialistas señalan que los cambios constantes en los horarios nocturnos generan efectos que van más allá del cansancio diario y pueden impactar en funciones clave del organismo.

Qué pasa cuando los horarios son irregulares

Alterar el horario de sueño de forma frecuente provoca desajustes en el cuerpo. Entre las principales consecuencias se encuentran problemas en la regulación de la presión arterial, aumento de la inflamación y dificultades en el manejo de la glucosa.

Esto ocurre porque se desordena el ritmo circadiano, el reloj biológico que regula los ciclos de sueño y vigilia, así como la liberación de hormonas como el cortisol.

Un factor clave para la salud general

Un estudio realizado sobre más de 88.000 personas concluyó que los horarios de sueño irregulares pueden ser un mejor predictor del riesgo de mortalidad que la cantidad total de horas dormidas.

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Este dato refuerza la idea de que la regularidad influye en múltiples sistemas del organismo, desde la salud cardiovascular hasta la capacidad cognitiva.

El impacto en el cerebro

La evidencia también muestra efectos en el funcionamiento cerebral. Investigaciones detectaron que quienes mantienen rutinas de sueño estables presentan mejor rendimiento cognitivo y mayores niveles de proteínas vinculadas a la memoria.

En cambio, la alteración de los ritmos biológicos se asocia con procesos relacionados al deterioro cognitivo y enfermedades como el Alzheimer.

Por qué el reloj interno es clave

El cuerpo humano funciona siguiendo un sistema interno que indica cuándo dormir y cuándo estar alerta. Este mecanismo coordina procesos esenciales como la reparación celular, la memoria y la regulación hormonal.

Cuando los horarios son constantes, ese sistema trabaja de forma eficiente. Pero si se altera, el organismo pierde sincronización y se afectan funciones vitales.

Regularidad vs. cantidad de sueño

Dormir entre siete y nueve horas sigue siendo importante, pero los especialistas insisten en que la constancia en los horarios puede marcar la diferencia.

Acostarse y levantarse a la misma hora ayuda a optimizar los beneficios del descanso, incluso si en alguna ocasión se duerme menos.

Claves para mejorar el descanso

Los expertos recomiendan incorporar hábitos simples para favorecer un sueño más saludable:

Exponerse a la luz natural durante el día y reducirla por la noche

y reducirla por la noche Evitar pantallas antes de dormir , ya que afectan la producción de melatonina

, ya que afectan la producción de melatonina Mantener horarios fijos para acostarse y levantarse

para acostarse y levantarse Reducir el consumo de cafeína y alcohol en la tarde o noche

en la tarde o noche Crear una rutina relajante antes de dormir, como leer o tomar un baño tibio

La evidencia científica es contundente: no alcanza con dormir muchas horas si no se hace de forma ordenada. La regularidad del sueño aparece como un pilar clave para sostener la salud a largo plazo, prevenir enfermedades y mejorar el bienestar diario.