El “músculo del estrés” causa el dolor de cuello, espalda y cabeza: los ejercicios para aliviarlo

El trapecio, el “músculo del estrés”.

Los dolores de cuello, espalda e incluso de cabeza tienen muchas veces un origen común que pasa desapercibido: el músculo trapecio. Según explicó el médico Dr. Chernov, esta zona del cuerpo concentra gran parte de la tensión diaria y es donde se forman los llamados “puntos gatillo”, responsables de múltiples molestias.

El trapecio, clave en el dolor corporal

El trapecio se divide en tres հատված (superior, media e inferior) y cumple un rol central en la postura y el movimiento de los hombros. Cuando se sobrecarga, pueden aparecer puntos gatillo que generan dolor localizado o irradiado.

Entre los más frecuentes, el especialista identifica siete puntos clave:

Trapecio superior: puede provocar dolor que se extiende hacia la sien, detrás del ojo, la mandíbula o el oído.

puede provocar dolor que se extiende hacia la sien, detrás del ojo, la mandíbula o el oído. Zona inferior: puede irradiar molestias hacia la base del cráneo y la clavícula.

puede irradiar molestias hacia la base del cráneo y la clavícula. Trapecio medio: genera ardor o dolor persistente entre los omóplatos.

genera ardor o dolor persistente entre los omóplatos. Otros puntos menos comunes: pueden causar dolor en el hombro o incluso hormigueo en el brazo.

Las causas más habituales

El problema no aparece de un día para otro. Suele estar vinculado a hábitos cotidianos:

Mala postura (uso prolongado de computadora o celular)

Estrés crónico

Desequilibrios musculares

Dormir en posiciones inadecuadas

Cargar peso de forma incorrecta

En muchos casos, la parte superior del trapecio está sobrecargada, mientras que la inferior se encuentra debilitada, lo que agrava el cuadro.

Cómo aliviar el dolor en casa

El Dr. Chernov propone un enfoque simple en tres pasos para tratar estas molestias:

1. Liberación muscular

Aplicar presión con pelotas o rodillos sobre los puntos de dolor durante unos 30 segundos.

2. Estiramiento

Inclinar la cabeza hacia un lado sin levantar el hombro contrario. Puede hacerse bajo agua tibia para potenciar la relajación.

3. Fortalecimiento

Ejercicios de movilidad con brazos (dibujando un “ocho”)

Activación de la cadena posterior con puente de glúteo o extensiones lumbares

Claves para prevenir el dolor

Además del ejercicio, la ergonomía juega un rol fundamental:

Apoyar correctamente los codos al trabajar

Hacer pausas activas cada 30 o 40 minutos

Mantener una postura adecuada al sentarse, respetando la curvatura natural de la columna

El dolor asociado al trapecio se volvió frecuente en un contexto donde predominan el sedentarismo y el uso intensivo de pantallas. Detectar a tiempo estos hábitos y corregirlos puede evitar molestias crónicas y mejorar la calidad de vida.