Atletas +40: cómo hacen para seguir

Las herramientas de diagnóstico preventivo y el monitoreo en tiempo real permiten extender la vida útil del atleta, transformando el desgaste biológico en datos gestionables para asegurar su vigencia competitiva. Si nos detenemos a observar los planteles de los equipos que disputan los mundiales de fútbol más recientes, resulta innegable que atravesamos un cambio de paradigma en lo que respecta a la edad cronológica de los protagonistas, según indicó un informe científico.

Históricamente, la barrera de los treinta y cinco años marcaba el declive de un futbolista; sin embargo, hoy la longevidad en el deporte de alto rendimiento ha dejado de ser una excepción genética para convertirse en una disciplina científica, señaló Tomás Piqueras. En este contexto, los atletas de élite ya no perciben su cuerpo como una máquina a la que se debe exprimir hasta llegar a su límite absoluto, sino que han pasado a gestionarlo como un ecosistema complejo que requiere ser monitorizado en tiempo real.

Por lo tanto, el objetivo de los preparadores y cuerpos médicos ha mutado. Ya no se busca exclusivamente potenciar la velocidad máxima o la fuerza explosiva, sino que el esfuerzo principal se concentra en estirar ese período vital donde el individuo es capaz de rendir en la cumbre de sus capacidades físicas y mentales.

Figuras de casi 40 años



Hoy, figuras que superan los treinta y nueve e incluso los cuarenta años continúan liderando a sus selecciones con vigencia, respaldados por la tecnología, la medicina de precisión y una reestructuración de los hábitos cotidianos. Casos como el de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Manuel Neuer, Luka Modric, o LeBron James, por meternos en otro deporte, dan cuenta de esto.

La prolongación de la participación de los futbolistas en los torneos internacionales y el sostenimiento de sus capacidades de rendimiento a lo largo de los años son el resultado de la intersección de múltiples factores de intervención científica que operan de una manera integrada dentro de las organizaciones deportivas.

Cristiano Ronaldo y una de sus rutinas de entrenamiento.



Dentro de esta estructura de trabajo, la tecnología médica ocupa un lugar relevante ya que los dispositivos e instrumentos de medición permiten obtener información empírica sobre los indicadores del estado físico y la condición funcional de los integrantes de los planteles, evaluándolos en las distintas fases de sus trayectorias, dijo Piqueras, del Centro de Servicios Hospitalarios (CSH).

De esta forma, la longevidad de los deportistas se sostiene sobre la sistematización del monitoreo de los signos vitales y de las capacidades de respuesta del organismo humano frente a la exigencia del calendario de los partidos.

La transición hacia los ecosistemas de evaluación deportiva



En la actualidad, las áreas médicas de los seleccionados nacionales y de los clubes de fútbol de Argentina y del resto del planeta poseen a su disposición equipos que constan de herramientas ultraportátiles de diagnóstico mediante la captación de imágenes, sistemas de evaluación cardiovascular y plataformas de monitoreo de variables fisiológicas.

La instrumentación de estas maquinarias de recolección de métricas facilita los procesos de detección en etapas tempranas de alteraciones en la estructura anatómica de los futbolistas, al mismo tiempo que viabiliza el seguimiento sistemático de los protocolos de recuperación física y propicia la adopción de resoluciones de trabajo fundamentadas exclusivamente en la lectura de datos objetivos.

La finalidad de la implementación tecnológica trasciende el concepto de prolongar una carrera deportiva como una meta aislada. Por el contrario, los equipamientos contribuyen brindando información para que los profesionales del deporte dispongan de fundamentos con sustento técnico al momento de diseñar las estrategias de prevención, los esquemas de entrenamiento y las etapas de rehabilitación que correspondan a las necesidades particulares de cada jugador.

A partir de la provisión de equipamiento clínico, se registra una incorporación en aumento de estas herramientas de control en el interior de las instituciones deportivas y en los centros de salud que asisten a los atletas de alto rendimiento. Este proceso de integración refleja el avance de una tendencia de alcance global, la cual direcciona la práctica hacia una concepción de la medicina de carácter preventivo y de aplicación personalizada.