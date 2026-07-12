Río Negro suma una nueva partida de implantes anticonceptivos y garantiza su acceso gratuito

El implante subdérmico ofrece más del 99% de eficacia y brinda protección anticonceptiva durante cinco años.

Elegir un método anticonceptivo de larga duración seguirá siendo una posibilidad en los hospitales y centros de salud de Río Negro. Ante la disminución en la provisión de estos insumos por parte del Gobierno nacional, la Provincia resolvió asumir la compra con fondos propios y comenzó a distribuir una nueva partida de implantes subdérmicos de doble varilla en todo el sistema público de salud.

El implante subdérmico es un método hormonal, reversible y de alta eficacia. Está compuesto por dos pequeñas varillas flexibles que se colocan debajo de la piel, en la cara interna del brazo, mediante un procedimiento rápido y seguro realizado por personal capacitado.

Una vez colocado, libera de manera progresiva la hormona levonorgestrel, ofreciendo una protección anticonceptiva superior al 99% y con una duración de hasta cinco años.

La compra demandó una inversión de $271.611.400 y permitirá garantizar la continuidad del acceso gratuito a este método anticonceptivo de larga duración para las personas que lo requieran dentro del sistema público de salud.

Desde el Ministerio de Salud destacaron que la incorporación de estos implantes permite ampliar las alternativas disponibles y fortalecer el derecho de cada persona a elegir, de manera libre e informada, el método que mejor se adapte a su situación y sus necesidades.

A diferencia de otros métodos que requieren una acción cotidiana, como recordar una toma diaria, el implante ofrece una protección prolongada y contribuye a reducir las barreras de adherencia, favoreciendo la continuidad del cuidado y una mayor autonomía en la planificación de embarazos.

La distribución alcanzará a los distintos hospitales y centros de atención primaria de la provincia, con el objetivo de que el acceso no dependa del lugar de residencia y que todas las personas puedan contar con la posibilidad de realizar consultas, colocaciones y controles de seguimiento de manera gratuita.

Desde la cartera sanitaria recordaron que tanto la colocación del implante como la orientación sobre este y otros métodos anticonceptivos se realizan sin costo en el sistema público de salud. La recomendación es acercarse al centro de salud más cercano para recibir asesoramiento profesional y elegir la opción más adecuada para cada caso.