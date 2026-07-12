Mundial 2026: las fuertes frases de Lionel Messi tras la victoria y el cruce histórico con Inglaterra

Lionel Messi volvió a ser determinante en la agónica clasificación de la Selección argentina a las semifinales del Mundial 2026 tras superar a Suiza. Luego de cumplir con el control antidoping en el estadio de Kansas City, el capitán analizó el rendimiento colectivo y palpitó el histórico cruce que se viene.

De cara al partido del próximo miércoles en Atlanta, el astro de 39 años se refirió al clásico que paralizará al país. Será una oportunidad única en su trayectoria profesional, debido a que nunca enfrentó al combinado británico en citas mundialistas.

El cruce histórico frente a Inglaterra que palpita Lionel Messi

«Jugar contra Inglaterra es especial porque es una potencia; en lo personal, es la primera vez que voy a jugar contra ellos», reconoció el diez. El capitán remarcó que, si bien sus recuerdos de este clásico son a través de videos, el plantel actual está plenamente habituado a disputar compromisos de máxima presión de cara a las semifinales del Mundial 2026.

Asimismo, el atacante minimizó el impacto del corte en el ojo derecho que sufrió durante el partido ante los helvéticos y que requirió atención médica en el campo. Aseguró que se encuentra en perfectas condiciones óptimas para volver a competir por un lugar en la gran final del certamen.

Los elogios para Julián Álvarez y el análisis táctico de la Selección argentina

El referente de la Selección argentina también se tomó un tiempo para destacar el golazo de Julián Álvarez que destrabó el marcador 2-1 en el tiempo suplementario. «Le decía recién a él que hizo un golazo, pero no es la primera vez porque ya tiene varios así; tiene un golpeo muy bueno y lo demostró», enfatizó con alegría.

En cuanto al desarrollo del juego en Kansas City, Messi realizó una fuerte autocrítica sobre el retroceso del equipo en los minutos finales. Admitió que la fricción propuesta por Suiza los obligó a defender demasiado abajo y a terminar dividiendo la pelota con pelotazos innecesarios.

El valor de una nueva semifinal para la Selección argentina

Por último, el histórico goleador ponderó la resiliencia del plantel para mantenerse entre los cuatro mejores equipos del planeta por segundo torneo consecutivo. Remarcó que la vigencia del grupo no debe ser tomada como algo natural por los hinchas ni por el periodismo.

«No es normal lo que hizo este grupo: ser campeón del mundo, ganar la Copa América y volver a estar otra vez en una semifinal», concluyó el capitán albiceleste. Ahora, la delegación nacional iniciará los trabajos de recuperación física para intentar llegar de la mejor manera posible al duelo ante Inglaterra.