Bariloche: como una meditación, esta investigadora de la UNRN mientras nada resuelve problemas de trabajo

Samanta Guiñazú durante su participación en «Desafío», días atrás en Bariloche.

Más de 120 participantes de todo el país, incluso de Chile y Rusia, corrieron esta carrera llamada “Desafío” en el lago Moreno. La carrera comenzó días atrás con el lago muy picado, con el viento a favor. “Eso requirió toda una estrategia de empezar más tranquila, sabiendo que había que guardar un poco de energía para esa última parte, que iba a ser bastante compleja” advirtió Samanta Guiñazú, investigadora y docente de las carreras de Antropología en la Universidad Nacional de Río Negro en Bariloche. La vuelta fue efectivamente más dura. Las brazadas con el viento y las olas en contra le costaron una lesión en el hombro que la tiene actualmente en rehabilitación.

Una competencia de 10 kilómetros es más compleja que el resto de las carreras. Este “Desafío” corresponde al Circuito Open Water Argentina (OWA), uno de los más reconocidos en el país luego del campeonato mundial o el sudamericano, donde normalmente corren más nadadores más jóvenes. Samanta llegó primera en la categoría Máster Damas con un tiempo de 3 horas 12 minutos y 51 segundos.

Samanta Guiñazú, destacada investigadora y docente de la UNRN en Bariloche.

La docente y nadadora entrena dos horas todos los días, bien temprano: “Mi estrategia siempre fue tenerlo en agenda, o sea, mi día empieza después del horario de entrenamiento. Yo siempre nadaba. Incluso cuando era chica entrenaba antes de ir a la escuela, iba a la escuela y después entrenaba de vuelta a la tarde”, reportó a prensa y comunicación de la UNRN sede andina.

Como una meditación, mientras nada, resuelve problemas del trabajo. “Voy pensando, voy resolviendo cuestiones y cuando salgo de entrenar ya las estuve maquinando en mi cabeza en ese tiempo de entrenamiento. Siempre es un momento en el cual pienso cosas que en otro momento no se me ocurren, así que en ese momento está la articulación entre nadar y trabajar en la universidad”, agregó.

Samanta Guiñazú en otro momento de la carrera «Desafío», en el lago Moreno, en Bariloche.

Hoy me es fundamental ese momento de pensar mientras me muevo. Siento en el agua, algo así como que mi cerebro funciona mucho mejor cuando está mi cuerpo en movimiento. Muchas veces en las que me ha costado avanzar en escritos académicos, voy nadando y mi cabeza empieza a pensar y destrabar escritura, o pensar en formas de actualización de programas de materias… Samanta Guiñazú, investigadora y docente de la UNRN sede andina

«Lo que sufrí en pandemia»

En el binomio mente/cuerpo, es lógico que se piense a quienes trabajan en la universidad anclados a la intelectualidad. “Reconozco que ese prejuicio existe –dice Samanta-, pero bueno, en la práctica no es tan así. A mí siempre me funcionó esa combinación cuerpo-mente. De hecho, cuanto más lo sufrí fue en la pandemia, tantas horas de computadora y no estar nadando lo padecí un montón, pero bueno, siempre me funcionó esa combinación”.

Su trabajo de investigación se relaciona al estudio de las políticas públicas, en particular con “la idea de participación de las personas y el involucramiento de estas personas en los temas que les interesan y en la resolución de esos problemas”.

Actualmente está promocionando una encuesta para comprender el punto de vista de vecinos y vecinas de Bariloche sobre las personas en situación de calle, un trabajo que impulsa junto a la Fundación Emaús y el Centro de Prevención de Adicciones (CPA) de la Municipalidad de Bariloche.

Samanta Guiñazú días atrás ganó una carrera de 10 kilómetros en aguas abiertas. Todo un desafío

En primera persona

En una entrevista de «Río Negro», Samanta profundizó un poco más esta articulación cuerpo-mente en su vida.

“Nado desde los 7 años. Toda mi vida estuvo vinculada al agua. Aprendí a organizar mis tiempos desde muy chica para poder nadar entre 5 y 7hs por día. Entonces, en esa necesidad de cumplir primero con la escuela secundaria y luego con mis estudios universitarios y seguir nadando mi cabeza empezó (sin buscarlo) a usar esas largas horas de entrenamiento en el agua, para fijar lecturas, conocimientos, para pensar soluciones a problemas a resolver, etc.

Esto fue posible porque siempre fui nadadora de “fondo”, es decir que siempre me dediqué a nadar distancias largas. Haciendo muchas pasadas de 2000 mts, 1500 mts, de 800 mts… Esto hacía que tuviera momentos continuios de nado por 15 o 30 minutos sin parar y sin descuidar la atención a la técnica de nado, empezara a pensar en otras cosas.

Esto fue central en mis estudios universitarios, en los que puedo decir que sin dudas, estudié entre el tren Sarmiento (en el camino que iba de Moreno o Ituzaingó a Caballito, distancia que hacía a diario para ir de mi trabajo o casa a la universidad) y el tiempo en el que rememoraba las clases y palabras de mis docentes en mi mente en el agua.

«Hoy, tiempo después, volví a entrenar con mayor intensidad luego de un período sin nadar. En 2021 volví y poco a poco fui aumentando la cantidad de días de entrenamiento y de metros nadados. Hoy me es fundamental ese momento de pensar mientras me muevo. Siento en el agua, algo así como que mi cerebro funciona mucho mejor cuando está mi cuerpo en movimiento. Muchas veces en las que me ha costado avanzar en escritos académicos, voy nadando y mi cabeza empieza a pensar y destrabar escritura, o pensar en formas de actualización de programas de materias…

En el agua, mientras nado y el cuerpo se pone a avanzar, la mente también se pone a andar”.







Fotos de la competencia: María Bosch. Informe: prensa y comunicación de UNRN sede andina.