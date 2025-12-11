Bruxismo: cómo eliminar el hábito de apretar la mandíbula por estrés

La prevención y el cuidado temprano son fundamentales para quienes buscan alivio del bruxismo.

El bruxismo, una condición que afecta la salud dental de millones de personas, genera desgaste en los dientes y produce dolores en la cabeza, cuello y oídos. Este problema está asociado con el estrés y la ansiedad, y aunque puede manifestarse tanto de día como de noche, sus consecuencias pueden prevenirse con ciertos tratamientos y recomendaciones.

Esta condición es la tendencia a apretar o rechinar los dientes, un hábito que afecta a un alto porcentaje de la población. Su causa principal suele ser el estrés, aunque otros factores, como el consumo de cafeína y tabaco, también lo agravan. Al tratarse de un hábito crónico, la detección temprana y el tratamiento adecuado son esenciales para evitar el desgaste dental y otros problemas de salud.

Tratamientos y consejos prácticos para evitar el bruxismo:

Existen diferentes tratamientos para aliviar los síntomas del bruxismo y proteger la salud dental. Entre ellos se destacan el uso de placas bucales y la aplicación de toxina botulínica en los músculos de la mandíbula, opciones que contribuyen a reducir la tensión y mejorar la calidad de vida. Además, implementar técnicas de relajación y realizar ejercicios específicos pueden ser de gran ayuda. Aquí compartimos siete recomendaciones clave:

Visitar al odontólogo

Un diagnóstico profesional es esencial para identificar la causa del bruxismo y definir el tratamiento más adecuado. El uso de dispositivos de descarga, como las placas bucales, puede ayudar a proteger los dientes y reducir la tensión en la mandíbula.

Reducir el estrés

El manejo del estrés es fundamental, ya que suele ser el principal desencadenante del bruxismo. Practicar técnicas de respiración profunda, meditación, o ejercicios de relajación puede ser muy útil. Establecer una rutina de ejercicio regular también contribuye a disminuir la tensión acumulada.

Utilizar biorretroalimentación

Este método emplea dispositivos que detectan la actividad muscular en la mandíbula y alertan al usuario para que tome conciencia y evite apretar los dientes. Es especialmente útil en casos de bruxismo diurno, ayudando a reeducar los hábitos de tensión.

Llevar un diario de estrés

Anotar momentos específicos en que se tiende a apretar la mandíbula permite identificar patrones de estrés en el día a día. Al reconocer las causas de tensión, se pueden tomar medidas para reducir el impacto de estas situaciones.

Relajar los músculos faciales

Mantener una postura relajada de la lengua, labios y dientes contribuye a reducir la tensión en la mandíbula. Los especialistas recomiendan apoyar la lengua suavemente en el paladar con los dientes separados y los labios juntos.

Practicar ejercicios para la mandíbula

Realizar estiramientos faciales y masajes suaves en la zona de la mandíbula ayuda a relajar los músculos. Sonreír ampliamente, abrir y cerrar la boca lentamente, o incluso masajearse de forma circular en las mejillas puede aliviar la tensión acumulada.

Adoptar hábitos saludables

Evitar el consumo de sustancias como el tabaco, alcohol y cafeína puede reducir los episodios de bruxismo nocturno. Practicar actividad física y mantener un estilo de vida saludable también ayuda a controlar el estrés y mejorar el bienestar general.

Estos pasos no solo ayudan a proteger los dientes y reducir el desgaste, sino que también contribuyen a un mejor descanso y a una mejora significativa en la calidad de vida. La prevención y el cuidado temprano son fundamentales para quienes buscan alivio del bruxismo y sus efectos negativos.

