Chau al olor a humedad en la ropa: trucos caseros para quitarlo en minutos

Por estos días se sigue sacando ropa de abrigo de los placares y mucha de ella huele a encierro, horrible. Para ello existen trucos caseros, fácil de aplicar y sin necesidad de productos químicos agresivos, que permite eliminar el olor a humedad en cuestión de minutos.

Aunque la humedad a veces es inevitable, hay ciertos hábitos que ayudan a evitar que las prendas acumulen malos olores. Uno de los más importantes es no guardar la ropa si no está completamente seca. Esto es suficiente para que el olor se instale en el tejido y contamine otras prendas.



Además, es fundamental tener en cuenta lo siguiente:



Ventilar los placares y armarios con regularidad para que circule el aire y se reduzca la acumulación de humedad.

Revisar las paredes internas en busca de manchas o filtraciones.

A la hora del lavado, optar por un buen suavizante o perfume para ropa puede ayudar a conservar un aroma fresco por más tiempo.



Trucos caseros para eliminar el olor a humedad de la ropa



Vinagre blanco: mezclar dos cucharadas en un atomizador con agua y rociar la prenda afectada, sin empaparla. Ventilar al aire libre o cerca de una ventana abierta. De esta manera, se neutralizan los olores sin dañar las fibras del tejido.

Jugo de limón: exprimir medio limón en un poco de agua y aplicar con spray sobre la prenda. El cítrico elimina los olores y deja una fragancia fresca.

Bicarbonato de sodio: espolvorear directamente sobre la prenda y dejarlo actuar al menos dos horas. Luego, sacudir bien. Este método es ideal para telas más gruesas.



Vapor del baño: colgar la prenda en una percha dentro del baño mientras te duchás. Para potenciar el efecto, colocar un recipiente con agua y vinagre debajo de la prenda.

Freezer: guardar la prenda en una bolsa hermética y meterla en la heladera durante una hora. El frío extremo elimina las bacterias que provocan el mal olor.



¿Cómo quitar el olor a humedad del placard?



Eliminar el olor a humedad del interior del ropero también es clave para evitar que las prendas limpias vuelvan a impregnarse. Para eso, existen varias soluciones caseras muy efectivas.

Colocar pequeños saquitos de café molido entre la ropa: no solo absorben la humedad, sino que dejan un aroma agradable.

Usar bolsitas de tela con arroz o carbón vegetal, que capturan el exceso de humedad y neutralizan los olores.

Poner un recipiente con bicarbonato de sodio o vinagre blanco en la base del placard durante 24 horas.

Las bolsitas aromáticas con lavanda, menta o pétalos secos son perfectas para mantener un ambiente seco y perfumado.