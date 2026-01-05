Fragancias ambientales: cómo mejorar el bienestar en casa, según Mariana Salgado, emprendedora

Mariana Salgado, experta en fragancias para ambientes, habla de tendencias y novedades del sector. Foto Alejandro Carnevale

La generación Z está impulsando el crecimiento del mundo de la perfumería, las fragancias y los aromas más que nunca a nivel global. Consecuentemente, sus gustos y preferencias marcan las tendencias de este mercado. Como muchos de ellos son verdaderos gourmands, y algunos sofisticados, eligen aromas de repostería para crear climas y atmósferas tanto en sus casas como lugares de trabajo. Sí, mueren por el aroma a vainilla, cheescake, chocolate y lemon pie, especialmente.



Ya no se usan las fragancias para quitar el mal olor sino para ….

Herramientas de análisis de tendencias como Exploding Topics marcan que las búsquedas de “gourmand perfume”, “vanilla perfume”, “caramel perfume” han aumentaron un 400% en 2024-25 y van por más.

“La perfumeria ambiental está muy enfocada en el bienestar, tengas la edad que tengas”, afirma Mariana Salgado, emprendedora roquense, quien desde hace 11 años se dedica a esta necesidad emocional que muchos tienen para sentirse bien en casa y/o en el trabajo.

“Los aromas ya no se utilizan más para quitar el mal olor, como era en el pasado. Desde la pandemia, con más fuerzas las fragancias son cada vez más parte del diseño y la decoración de un hogar, pensado siempre en el disfrute”, agrega.

Esa intención, agrega, puede tender a la calma o la energía. Sea hacia una dirección u otra, las opciones son distintas.







Las fragancias que remiten a la pastelería, una lo-cu-ra

Mariana, durante la entrevista, despliega más de 70 alternativas de fragancias. Una locura, una maravilla. “A la hora de elegir hay mucho de evocación, también. Me recuerda a mi abuela dirán unos, los jazmines del jardín de mi casa de la infancia…”, entusiasma.

Y en esto de evocar, los aromas que remiten a la pastelería son el must, ahora. Pareciera que los macarons y las cookies anduvieran por el aire.

Mariana nos da a probar el de lemon pie… Primero olimos la masa, luego la crema y finalmente el merengue… Sí, parece increíble pero las notas olfativas iban llegando en ese orden.

“Esto de perfumar la casa no deja de ser una experiencia gratificante”, afirma la entrevistada.

Los aromas siempre siempre remiten al cerebro primitivo del hombre, acota. Los aromas acuáticos, madera y florales transmiten calma. Los dulces, los especiados, los cítricos, el coco y la vainilla y los relacionados con la pastelería, a la energía.



Los buscados por los veganos

En verano, los más elegidos son los de papayas, cítricos, jengibre y mango. En este momento es cuando Mariana da a oler “Ipanema”: una gloria.

Este tipo de perfumes de ambiente son muy buscados por la comunidad vegana ya que son “cruelty free”, es decir que no son testeados en animales.

“Por eso hoy se valora tanto la aromacología (sentirse bien a través de los aromas)”, remarca.

¿La gente se marea ante tantas fragancias? ¿Cómo terminan eligiendo? “Están los que saben lo que quieren. Y sí, pasa que muchos dudan y dudan… y es ahí donde uno aparece guiando con los saberes que se fueron aprendiendo en tantos años para llegar a esa atmósfera hogareña o laboral que se necesita en ese momento”, concluye Mariana.

“Las fragancias son un mix de ingredientes, inspiración e historias que nos acompañan en algunos momentos del día para mejorarnos la vida”.