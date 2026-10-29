Cinco plantas aromáticas que podés cultivar en macetas y crecen bien en primavera

Las especies sensibles al frío, como la albahaca, necesitan mayor protección durante las primeras semanas de la temporada.

La llegada de la primavera ofrece condiciones favorables para cultivar distintas plantas aromáticas en macetas, incluso en hogares que no cuentan con jardín. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), a través de sus recomendaciones para huertas familiares y cultivos en espacios reducidos, promueve el aprovechamiento de patios, terrazas y balcones para producir alimentos y hierbas de uso cotidiano.

Albahaca, romero, menta, orégano y tomillo son cinco alternativas para quienes buscan incorporar vegetación al hogar sin disponer de demasiado espacio. Aunque tienen diferentes necesidades de luz, agua y temperatura, todas pueden desarrollarse en recipientes adecuados y aportar aromas y sabores a las comidas.

Las cinco plantas aromáticas ideales para cultivar en macetas durante la primavera

1. Albahaca: una de las favoritas de la temporada

La albahaca es una de las aromáticas más asociadas con los meses cálidos. Sus hojas verdes y perfumadas se utilizan en ensaladas, salsas, pizzas y preparaciones frescas.

Necesita buena iluminación, temperaturas templadas y riegos regulares, pero sin encharcar el sustrato. Es sensible a las heladas, por lo que en zonas como el Alto Valle de Río Negro y Neuquén conviene protegerla durante las noches frías de primavera.

Una maceta con buen drenaje y ubicada en un sector soleado puede ser suficiente para comenzar a cultivarla.

2. Romero: resistente y fácil de mantener

El romero es una planta aromática perenne que se destaca por su resistencia y por el perfume característico de sus hojas. Es una buena alternativa para quienes buscan una especie que no requiera riegos frecuentes.

Prefiere el sol directo y los suelos con excelente drenaje. El exceso de agua es uno de los principales problemas que pueden afectar su desarrollo, especialmente cuando se cultiva en recipientes.

Además de utilizarse en la cocina, puede incorporarse a balcones y patios como planta ornamental.

3. Menta: una aromática que crece con facilidad

La menta es una de las opciones más prácticas para cultivar en casa. Sus hojas se utilizan en infusiones, bebidas frescas, ensaladas y distintas preparaciones.

A diferencia del romero, prefiere un sustrato que conserve cierta humedad y puede desarrollarse bien con sol suave o semisombra, especialmente en regiones donde las temperaturas aumentan considerablemente durante el verano.

Una recomendación importante es cultivarla en una maceta individual, ya que sus raíces y tallos subterráneos pueden extenderse rápidamente y competir con otras plantas.

4. Orégano: ideal para tener siempre a mano

El orégano es una aromática muy utilizada en la cocina argentina y una excelente opción para cultivar en espacios pequeños.

Necesita varias horas de sol, un sustrato bien drenado y riegos moderados. Una vez establecido, tolera períodos relativamente secos y puede mantenerse durante varias temporadas con los cuidados adecuados.

Sus hojas pueden utilizarse frescas o secarse para conservarlas y aprovecharlas en pizzas, salsas y otras comidas.

5. Tomillo: pequeño, aromático y resistente

El tomillo es una planta de porte bajo que se adapta especialmente bien al cultivo en macetas. Sus hojas pequeñas desprenden un aroma intenso y se utilizan para condimentar carnes, verduras y preparaciones al horno.

Prefiere lugares soleados y requiere poca agua en comparación con otras aromáticas, siempre que el recipiente tenga un drenaje adecuado.

Es una alternativa interesante para balcones pequeños, ya que no necesita grandes recipientes para comenzar a desarrollarse.

Cómo cuidar las plantas aromáticas en macetas durante la primavera

Aunque cada especie tiene necesidades particulares, existen algunas recomendaciones generales que ayudan a mantener las aromáticas saludables:

Elegir macetas con agujeros de drenaje: permiten eliminar el exceso de agua y reducen el riesgo de pudrición de raíces.

permiten eliminar el exceso de agua y reducen el riesgo de pudrición de raíces. Prestar atención a la luz: romero, tomillo y orégano prefieren lugares soleados, mientras que la menta tolera mejor la semisombra.

romero, tomillo y orégano prefieren lugares soleados, mientras que la menta tolera mejor la semisombra. Evitar el exceso de riego: la frecuencia debe adaptarse a cada especie, al tamaño de la maceta y a las condiciones del ambiente.

la frecuencia debe adaptarse a cada especie, al tamaño de la maceta y a las condiciones del ambiente. Utilizar un sustrato adecuado: debe permitir el desarrollo de las raíces sin permanecer constantemente saturado de agua.

debe permitir el desarrollo de las raíces sin permanecer constantemente saturado de agua. Cosechar con moderación: cortar pequeñas cantidades de hojas o brotes favorece el aprovechamiento de las plantas sin debilitarlas.

Qué tener en cuenta para cultivar aromáticas en Río Negro y Neuquén

En el Alto Valle, la primavera puede presentar días cálidos, viento intenso y descensos bruscos de temperatura, condiciones que conviene considerar al elegir dónde ubicar las macetas.

Las especies sensibles al frío, como la albahaca, necesitan mayor protección durante las primeras semanas de la temporada. En cambio, plantas como el romero y el tomillo suelen adaptarse mejor a condiciones relativamente secas, aunque también requieren cuidados cuando son jóvenes.

Una de las ventajas de cultivar aromáticas en recipientes es que pueden trasladarse fácilmente para protegerlas del viento, las heladas tardías o la exposición excesiva al sol.

Con algunos cuidados básicos, estas cinco plantas permiten crear un pequeño rincón verde, aprovechar mejor los espacios disponibles y disponer de ingredientes frescos para cocinar en casa.