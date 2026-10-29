Premios Ídolo 2026: Davoo Xeneize fue el gran ganador y Moria Casán, Nico Occhiato y Marta Fort brillaron en la gala

Los Premios Ídolo 2026 celebraron este miércoles 28 de octubre su tercera edición en Argentina, con una ceremonia que reunió a influencers, streamers, músicos y figuras de la televisión en la Usina del Arte de Buenos Aires.

Con la conducción de Sofía «La Reini» Gonet y Grego Rossello, la gala se transmitió por Streams Telefe y tuvo como protagonistas a algunas de las personalidades más populares del universo digital.

Entre los nombres destacados estuvieron Davoo Xeneize, Moria Casán, Nico Occhiato, Marta Fort, Ángela Torres, Zaira Nara y Sofía Martínez, quienes recibieron reconocimientos en distintas categorías.

Davoo Xeneize, el gran ganador de los Premios Ídolo 2026

El momento central de la ceremonia llegó con la entrega del premio Ídolo del Año, el máximo reconocimiento de la noche, que quedó en manos de Davoo Xeneize.

El creador de contenido, conocido por sus transmisiones vinculadas al fútbol y especialmente a Boca Juniors, también se llevó la estatuilla de Streamer más viral, convirtiéndose en uno de los grandes triunfadores de la edición.

Su consagración reflejó el protagonismo que alcanzaron los creadores de contenido deportivo dentro del streaming argentino.

Moria Casán recibió un reconocimiento especial y fue protagonista de la noche

Otra de las figuras que concentró la atención fue Moria Casán, quien recibió un reconocimiento especial y fue distinguida en la categoría Suceso Viral.

La presencia de la diva aportó una conexión entre la televisión tradicional y las nuevas generaciones de creadores digitales.

Su participación se convirtió en uno de los momentos destacados de una ceremonia que combinó figuras históricas del espectáculo con las nuevas estrellas de las redes sociales.

Nico Occhiato y Luzu TV celebraron por partida doble

Nico Occhiato fue otro de los grandes protagonistas de la noche al recibir el premio Ídolo Celebrity, una categoría en la que competía con figuras como Damián Betular, Jimena Barón, Momi Giardina, Yanina Latorre y Zaira Nara.

Además, Luzu TV ganó el premio a Mejor Comunidad, una de las nuevas categorías de esta edición, definida mediante el voto del público.

El reconocimiento puso nuevamente en primer plano la competencia entre las principales plataformas de streaming de Argentina.

Marta Fort, Ángela Torres y Zaira Nara, entre las figuras premiadas

La ceremonia también dejó importantes reconocimientos para personalidades que lograron consolidar su presencia en el mundo digital.

Marta Fort ganó como Ídolo Revelación, mientras que Ángela Torres recibió el premio Ídolo Musical, en una categoría que también incluía a Milo J, La T y La M, Q’Lokura, Tuli Acosta y Olivia Wald.

Por su parte, Zaira Nara se impuso en Moda, Tefi Russo fue distinguida en Gastronomía y Sofía Martínez recibió el reconocimiento como Ídolo Futbolero.

En la categoría Streamer, el ganador fue Lautaro «La Cobra» Del Campo, otra de las figuras destacadas de la escena digital.

Música, humor y momentos virales en los Premios Ídolo 2026

La ceremonia contó con las actuaciones musicales de La T y La M y Q’Lokura, que acompañaron una noche marcada por los cruces entre celebridades, las bromas de los conductores y las referencias a situaciones que se volvieron populares en las redes.

Uno de los premios que generó expectativa fue Canción más viral, que quedó en manos de Luck Ra y Thalía por su versión de A quién le importa.

También hubo lugar para el humor digital: Valen Rizzuti ganó en Humor y Entretenimiento y recibió además el premio Ídolo Notero/a.

Los principales ganadores de los Premios Ídolo 2026