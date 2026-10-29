Nancy Pazos, envuelta en una nueva polémica: chocó a un motociclista y defendió las 214 multas de su auto

Nancy Pazos volvió a quedar en el centro de la polémica después de protagonizar un accidente de tránsito en la avenida General Paz, en Buenos Aires. La periodista decidió contar públicamente cómo ocurrió el choque con un motociclista y respondió a las críticas por las 214 multas que registra el vehículo que manejaba, con una deuda cercana a los 48 millones de pesos.

Durante su programa en Radio 10, la conductora reconstruyó el episodio, reconoció que intentó adelantarse a otro vehículo por la derecha y aseguró que se llevó un gran susto al ver caer al motociclista. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, también rechazó las versiones que circularon sobre un supuesto control de alcoholemia al que se habría negado.

Nancy Pazos explicó cómo fue el choque en la General Paz

El accidente ocurrió el martes 27 de octubre, alrededor de las 12.36, a la altura de la calle Zapiola, cuando Pazos circulaba en una Toyota Corolla Cross en medio de un tránsito prácticamente detenido.

Según su relato, estaba detrás de una camioneta blanca y decidió sobrepasarla cuando los vehículos comenzaron a avanzar lentamente.

«Apurada como estaba, puse el guiño y lo voy a pasar por la derecha», reconoció la periodista.

En ese momento, un motociclista que circulaba por el sector derecho impactó contra el espejo retrovisor del vehículo y perdió el equilibrio.

El hombre debió ser asistido por personal médico y trasladado al Hospital Pirovano con politraumatismos, aunque sin riesgo de vida.

La reacción de Nancy Pazos tras el accidente: «Las piernas me temblaban»

La conductora aseguró que se detuvo inmediatamente para asistir al motociclista y que vivió momentos de mucha angustia.

«Las piernas me temblaban, chicos; era una situación que no sabés si no mataste a alguien», expresó al recordar el impacto.

También desmintió las versiones que indicaban que se había negado a realizarse un control de alcoholemia. Según explicó, nunca le solicitaron que se sometiera a esa prueba y venía del gimnasio cuando ocurrió el accidente.

Además, aseguró que mantiene contacto con el motociclista y que está dispuesta a colaborar con él.

La polémica por las 214 multas y la respuesta de Nancy Pazos

Más allá del accidente, uno de los datos que mayor repercusión generó fue la cantidad de infracciones de tránsito asociadas al vehículo.

De acuerdo con la información difundida por la Agencia Noticias Argentinas, el auto registra 195 multas en la Ciudad de Buenos Aires y otras 19 en la provincia, con una deuda cercana a los 48 millones de pesos solo en el ámbito porteño.

Ante las críticas, Pazos explicó que el vehículo pertenece a su empresa y que no es de uso exclusivo.

«El vehículo tiene como seis años, es de mi empresa, no lo uso yo sola, lo usó un montón de gente a lo largo de todo este tiempo», sostuvo.

Finalmente, cerró su descargo con una frase que rápidamente llamó la atención: «Todo el mundo tiene multas».

De esta manera, la periodista buscó diferenciar su participación en el accidente de las infracciones acumuladas por el vehículo durante los últimos años.

Mientras tanto, las circunstancias del siniestro y las eventuales responsabilidades deberán determinarse a partir de las actuaciones correspondientes.