Colesterol alto: cuáles son los síntomas y cómo prevenir las enfermedades cardiovasculares

El colesterol alto es uno de los factores más determinantes en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, como infartos, accidentes cerebrovasculares y trombosis. Aunque en sus primeras etapas no presenta síntomas evidentes, su acumulación progresiva en las arterias puede desencadenar situaciones graves si no se controla a tiempo. Por ello, es crucial estar informado y adoptar medidas preventivas.

El colesterol, una sustancia similar a la grasa, es producida por el hígado y cumple diversas funciones importantes, como la formación de células y la síntesis de hormonas. Sin embargo, cuando su presencia en el cuerpo se vuelve excesiva, se adhiere a las paredes arteriales, lo que puede provocar la estrechez o el bloqueo de las arterias, aumentando así el riesgo de sufrir complicaciones cardíacas.

Cuáles son los tipos de colesterol y cómo identificar síntomas:

Existen dos tipos principales de colesterol que se transportan por la sangre mediante lipoproteínas: el colesterol LDL, comúnmente llamado «malo», y el HDL, conocido como «bueno». El LDL tiende a acumularse en las arterias, formando placas que dificultan la circulación, mientras que el HDL ayuda a eliminar el exceso de colesterol del organismo, reduciendo el riesgo de problemas cardiovasculares.

Para detectar niveles elevados de colesterol, es necesario realizarse un análisis de sangre, el cual determina el perfil lipídico. Los especialistas recomiendan que el colesterol total no supere los 200 mg/dL y que el colesterol LDL esté por debajo de los 100 mg/dL. En cuanto al HDL, debe ser mayor o igual a 60 mg/dL para un buen control del riesgo cardiovascular.

Es fundamental realizar chequeos periódicos para mantener los niveles de colesterol bajo control, ya que su acumulación silenciosa puede llevar a la formación de ateromas, que son depósitos de grasa en las arterias. Además de realizarse exámenes, una dieta equilibrada y la práctica regular de ejercicio juegan un papel clave en la prevención.

Mantener una alimentación saludable, rica en frutas, verduras y grasas saludables, como las que se encuentran en el aceite de oliva, los frutos secos y el pescado, ayuda a reducir el colesterol LDL y a aumentar el HDL. Al mismo tiempo, reducir el consumo de grasas saturadas y trans, presentes en alimentos procesados y frituras, es esencial para evitar su acumulación.

El ejercicio aeróbico, como caminar, correr o nadar, también favorece un buen perfil lipídico y ayuda a mantener un peso saludable, otro factor importante en la prevención de enfermedades cardíacas. Además, dejar de fumar mejora significativamente los niveles de colesterol HDL y reduce el riesgo de complicaciones.

En ciertos casos, los factores genéticos pueden influir en la predisposición al colesterol alto. En estas situaciones, además de adoptar hábitos saludables, puede ser necesario recurrir a tratamientos farmacológicos, como las estatinas, que ayudan a reducir los niveles de colesterol «malo».

En conclusión, prevenir el colesterol alto requiere una combinación de controles médicos regulares, cambios en la dieta, actividad física constante y, en algunos casos, tratamiento médico. Incorporar estos hábitos desde una edad temprana es clave para reducir el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares a lo largo de la vida.

Encontrá más noticias sobre BIENESTAR haciendo clic acá.

¿Querés recibir nuestro newsletter? Suscribite acá y te llega todos los miércoles y sábados a tu correo.