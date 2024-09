¿Cuál es la mejor hora para hacer ejercicios? La mañana es un buen momento para quemar grasas

Para empezar no hay ni mejor ni peor, correcto o incorrecto. El periodo ideal para hacer ejercicio es cuando encontramos un tiempo libre para practicar actividad física con regularidad, y la frecuencia es uno de los puntos más importantes para conseguir buenos resultados.

En la lista de cosas por las que debes preocuparte para obtener resultados del ejercicio, el tiempo aparece al final. Antes de eso, hay muchos otros puntos importantes, como alimentación, sueño, descanso, planificación del entrenamiento, orientación profesional, etc.

Sin embargo, es cierto que existen factores fisiológicos, comportamentales y ambientales que suelen traer ciertas ventajas y desventajas a la hora de entrenar en determinados momentos del día. Un ejemplo es caminar después de las comidas.

Un estudio realizado por la Universidad de Limerick, en Irlanda, encontró que una caminata de intensidad ligera ayuda a mantener niveles adecuados de glucosa si se realiza después de este período, alcanzando una reducción de glucosa del 17% en comparación con quienes permanecen sedentarios.

La mañana es un buen momento para quemar grasas

Cuando nos despertamos, el cortisol (hormona del estrés) está naturalmente elevado. Esta sustancia es catabólica y participa en el metabolismo de carbohidratos, grasas y proteínas. Inhibe la producción de insulina, encargada de llevar la glucosa (azúcar) al interior de las células, de modo que la sustancia pueda utilizarse como combustible. Esto puede obligar al cuerpo a utilizar más grasa como fuente de energía durante el ejercicio, especialmente en actividades aeróbicas (correr, andar en bicicleta, nadar).

Ir al gimnasio por la mañana temprano puede ayudar a promover un cambio de comportamiento que contribuya a la pérdida de peso. En un estudio publicado en International Journal of Obesity (Revista Internacional de Obesidad), las personas que entrenaron por la mañana tuvieron una mayor pérdida de peso que las que entrenaron después de las 15 horas.

Según los científicos, entre los factores que contribuyeron a ello se encuentran una mayor adherencia al ejercicio (ya que por la mañana rara vez se tienen otros compromisos que imposibiliten el entrenamiento) y una pequeña reducción de las calorías ingeridas a lo largo del día (posiblemente al comenzar la jornada). Con una actitud saludable, las personas evitaron cometer abuso alimentario y desperdiciar todo el esfuerzo matutino.

Hacer ejercicios a la mañana también tiene desventajas

Además de la falta de disposición física natural que muchas personas tienen al despertar, los músculos están fríos, tensos, inflexibles y el nivel de fuerza tiende a ser menor por la mañana. Esto perjudica las actividades que requieren fuerza y ​​explosividad (como entrenamiento con pesas, carreras de velocidad).

Hay más: el cortisol, que explicamos es naturalmente alto a esta hora del día, inhibe la producción de testosterona, una hormona importante para desarrollar músculo y ganar fuerza. Pero, repetimos, esto no significa que no tendrás hipertrofia si levantas pesas por la mañana. Los resultados seguramente llegarán, el momento no es el más favorable para ello.

