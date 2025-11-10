Cómo bajar la inflamación del cuerpo según el Dr. La Rosa: más energía, mejor peso y ánimo equilibrado

El Dr. Sebastián La Rosa, especialista en salud integral, explicó en un video que bajar la inflamación del cuerpo no solo mejora el peso y la digestión, sino también el sistema inmune y el estado de ánimo. Según el médico, “cuando reducimos la inflamación, el cuerpo entra en equilibrio: dormimos mejor, tenemos más energía y el metabolismo funciona de forma más eficiente”.

Cómo bajar la inflamación del cuerpo según el Dr. La Rosa

La clave, afirma, está en el sistema digestivo, ya que “la mayoría de la inflamación del organismo se origina allí”.

Factores como una flora intestinal desequilibrada, el consumo de alimentos ultraprocesados o la sensibilidad a ciertos ingredientes pueden generar reacciones inflamatorias silenciosas que afectan todo el cuerpo.

El Dr. La Rosa recomienda una estrategia simple y efectiva para desinflamar el organismo:

Priorizar frutas y verduras frescas.

Incorporar grasas saludables como aceite de oliva, palta y frutos secos.

Evitar el exceso de azúcar, alcohol y harinas refinadas.

Favorecer una buena hidratación y descanso.

«Si bajamos la inflamacion de nuestro cuerpo mejoramos nuestro peso, tenemos más energía, mantenemos un mejor sistema inmune e incluso tenemos un mejor estado de ánimo», detalló el ganador de los premios Ídolo 2025.

La enorme mayoría de la inflamacion en nuestro organismo se origina en nuestro sistema digestivo, por alimentos a los que generamos sensibilidad, por una mala flora bacteriana o un sistema digestivo que funciona incorrectamente.

Permeabilidad intestinal: el problema silencioso que acelera el envejecimiento y cómo revertirlo

Cada vez más evidencia científica apunta a que la permeabilidad intestinal, también conocida como “intestino permeable”, podría ser una de las causas del envejecimiento prematuro y de numerosos trastornos inflamatorios.

El concepto, explicado por especialistas en salud intestinal, se refiere a un desequilibrio en la barrera del intestino, que permite el paso de toxinas, bacterias, restos de alimentos o fármacos hacia el torrente sanguíneo. Este fenómeno puede generar inflamación crónica, cansancio, alergias, problemas digestivos, dolores articulares e incluso alteraciones en el estado de ánimo.

Según el video educativo del Dr. La Rosa, “curar la permeabilidad intestinal es posible” si se abordan las causas de base y se promueven hábitos que restauren la mucosa digestiva.

Entre sus principales recomendaciones se destacan:

Reducir el consumo de ultraprocesados, azúcares y alcohol , principales agresores del intestino.

, principales agresores del intestino. Incorporar alimentos antiinflamatorios y ricos en fibra , como frutas, verduras, semillas y cereales integrales.

, como frutas, verduras, semillas y cereales integrales. Cuidar la microbiota intestinal con probióticos y alimentos fermentados (como kéfir, yogur natural o chucrut).

con probióticos y alimentos fermentados (como kéfir, yogur natural o chucrut). Descansar bien y reducir el estrés, ya que el eje intestino-cerebro influye directamente en la salud digestiva.

El especialista resalta que, aunque la permeabilidad intestinal puede tener múltiples consecuencias negativas, es un problema reversible: “Cuando el intestino sana, mejora todo el cuerpo: la piel, el sistema inmune, la energía y hasta la claridad mental”.