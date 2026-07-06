Cómo sumar energía y defensas a nuestra salud: alimentos aliados contra el frío

El invierno, además de las temperaturas bajo cero y la convivencia con la lluvia, el protagonismo de la humedad hace que el frío se perciba de otra manera. Abrigarnos, para procurar aislar nuestros cuerpos y hogares durante este período es importante, sin embargo atender a una selección y cantidades de alimentos y bebidas también es importante para hacerle frente a las bajas temperaturas.

Cuando el contexto cambia, se modifican nuestras necesidades. Observar e incorporar hábitos saludables que mantengan el equilibrio energético de nuestro cuerpo es la clave. Sopas, tés, frutos secos, legumbres, condimentos, son algunos de los ingredientes a tener en cuenta para este momento del año.

Nuestro organismo hace un gran esfuerzo para mantener una temperatura constante del cuerpo, activando una serie de mecanismos fisiológicos que originan el calor interior. Sobre qué alimentos consumir en esta situación, aconseja la licenciada en Nutrición Paula Busqueta (MP N°144) especialista en nutrición biointegral.

“El invierno nos invita a las comidas calentitas, sopas y guisos. Es una perfecta oportunidad para dar lugar a la variedad de legumbres existentes, revalorizando sus propiedades nutricionales. Estos alimentos, no solo ofrecen proteínas de excelente calidad nutricional, sus fibras y micronutrientes (vitaminas y minerales) sino que además, contribuyen al desarrollo de la microbiota, fortaleciendo el sistema inmune. Si sumamos condimentos como la cúrcuma, jengibre, pimienta se optimizan esos beneficios”, explica la especialista.

Las infusiones también ayudan a entrar en calor, lo interesante es incluir algunos condimentos.





La toma de conciencia en la selección de alimentos en relación a una verdadera necesidad fisiológica para sentirnos vitales, es un gran acierto. En este sentido la nutricionista Busqueta comparte que “hoy que nos congrega el frío, es una oportunidad para advertir sobre la selección de los alimentos que construyen nuestros platos. Allí veremos que cada selección resultan ser una revelación, una fotografía de decisiones personales y culturales, de un sistema de creencias y posicionamientos con respecto a pensamientos profundos”.

Las infusiones y los tés son ideales para incorporarlas durante todo el día. Incluir algunos condimentos como cúrcuma, pimienta, jengibre son indicadas para entrar en calor por su toque picante. Esto a su vez, garantiza asegurarnos la hidratación necesaria del cuerpo.

Para aumentar las defensas naturales del organismo, las frutas y las verduras son la fuente principal. El ajo, la cebolla, el puerro incorporadas en sopas, salsa y consomés garantizan nutrientes fundamentales para fortalecer el sistema respiratorio.

Los cítricos, mandarinas, naranjas, pomelos y limones son la fuente fundamental de vitamina C, mejoran el sistema inmunológico y además ayudan a absorber el hierro.

Los frutos secos y las semillas de girasol, de sésamo son fuente vitaminas, minerales y aceites saludables. Incrementan el aporte calórico al organismo. Su versatilidad permite consumirlos solos, en elaboraciones dulces y saladas.

Que no falte la vitamina C.



Las legumbres deben ser las protagonistas del invierno. Lentejas, porotos, garbanzos en paté quesitos, sopas, guisos son opciones a la hora de incorporarlas. Además de ser alimentos muy energizantes y nutritivos, aportan fibra. “Las legumbres germinadas son ideales para acompañar, decorar esos platos calientes. Su presencia revaloriza nutricionalmente las preparaciones. Además, estamos sumando una estructura vital”, explica Busqueta.