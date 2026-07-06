Bariloche abre la temporada de esquí con la puesta en marcha de Cerro Catedral

La temporada de invierno 2026 comenzó en Bariloche con la apertura parcial de Cerro Catedral, que irá incorporando nuevos sectores esquiables según evolucionen las condiciones de nieve. GEntileza.

El centro de esquí Cerro Catedral abrirá este lunes 6 de julio la temporada de invierno 2026. En una primera etapa quedará habilitado el sector de Aprendizaje, destinado a quienes se inician en las actividades de nieve.

Apertura parcial del Cerro Catedral

Desde la concesionaria informaron que la apertura será progresiva y que, en la medida en que las condiciones de nieve continúen mejorando, se irán sumando nuevas áreas esquiables y medios de elevación.

Los visitantes podrán consultar en tiempo real el estado de las pistas, los medios habilitados y las condiciones de nieve a través de la aplicación oficial del centro de esquí, disponible para dispositivos iOS y Android.

Además, los pases para la temporada ya se encuentran disponibles para su compra en el sitio oficial de Catedral Alta Patagonia. También está habilitado un canal oficial de WhatsApp donde se informarán las novedades, el estado diario de la montaña y las actualizaciones de la temporada.

Cuánto cuesta esquiar en Cerro Catedral este invierno

La temporada 2026 comenzó con un pase diario para esquiadores de $160.000, mientras que quienes quieran disfrutar de la montaña sin esquiar pueden acceder al Día Peatón por $90.000. El tarifario oficial también incluye opciones para toda la temporada y servicios complementarios.

Tarifas principales 2026

Pase Día Esquiador: $160.000

Día Peatón: $90.000

Pase Exclusive Temporada Esquiador: $10.000.000

Estacionamiento Sur: $70.000

Estacionamiento del Valle: $35.000

A tener en cuenta

Los menores de 0 a 5 años acceden sin cargo.

acceden sin cargo. Los precios incluyen IVA.

Puntos de venta

Los pases para la temporada 2026 pueden comprarse de manera online y también en los siguientes puntos de venta habilitados:

Base de Cerro Catedral Lunes a viernes, de 9.30 a 16.30

Aeropuerto Internacional de Bariloche Todos los días, de 8 a 19

Reconquista 602 (Buenos Aires) Lunes a viernes, de 9 a 17

(Buenos Aires) DOT Baires Shopping (DOT Baires Shopping) Todos los días, de 10 a 22 .

(DOT Baires Shopping)

Además, quienes compren el pase por internet recibirán un código QR que agiliza el retiro de la ChipCard en los puntos habilitados y reduce los tiempos de espera al llegar al centro de esquí.