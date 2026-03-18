Cuatro plantas de interior que viven con poca luz y casi no necesitan cuidados

Las plantas de interior se consolidaron como un elemento clave en la decoración del hogar, no solo por su valor estético sino también por los beneficios que aportan al bienestar. Son una opción ideal para quienes viven en departamentos o cuentan con poco espacio al aire libre, ya que muchas especies se adaptan perfectamente a ambientes cerrados y con escasa luz natural.

En general, estas plantas provienen de hábitats donde la luz directa no es protagonista, por lo que pueden desarrollarse sin inconvenientes en interiores. Además, contribuyen a mejorar la calidad del aire, ya que ayudan a absorber toxinas y favorecen una mejor oxigenación de los espacios.

Sin embargo, no todas requieren los mismos cuidados. Algunas especies son más resistentes que otras y pueden mantenerse saludables incluso en zonas con sombra o luz indirecta. A continuación, cuatro plantas de interior ideales para espacios con poca iluminación.

Lirio de la paz

El lirio de la paz es una de las plantas más elegidas para interiores. Se destaca por sus hojas verdes intensas y brillantes, y por su capacidad de adaptarse a la luz indirecta. No tolera el sol directo, ya que puede dañar sus hojas.

Requiere un sustrato liviano y húmedo, y se recomienda regar cuando la capa superior de la tierra comienza a secarse.

Costilla de Adán

También conocida como Monstera, la costilla de Adán es muy resistente y se adapta bien a la semisombra. Prefiere la luz indirecta y un riego moderado pero constante. Es ideal para sumar verde en ambientes con poca luz natural.

Helecho

Clásico en la decoración de interiores, el helecho aporta frescura y volumen con sus hojas. Tolera bien la sombra, aunque no soporta la exposición directa al sol, ya que puede deshidratarse.

Necesita riego frecuente y ambientes húmedos para mantenerse saludable.

Begonia

La begonia es una opción ideal para sumar color, especialmente en primavera, cuando florece. Prefiere espacios con luz indirecta y un riego moderado, evitando mojar sus hojas.

Es importante que tenga un sustrato liviano y con buen drenaje para evitar el exceso de humedad.

Estas plantas de interior resistentes a la sombra son una excelente alternativa para quienes buscan sumar naturaleza al hogar sin complicarse con cuidados exigentes, incluso en ambientes con poca luz.