Tres plantas ideales para tener en el pasillo: requieren poca luz y transforman el ambiente

El pasillo suele ser uno de los espacios más olvidados dentro de la casa. Al tratarse de un área de circulación, muchas veces se lo deja sin decoración o con muy pocos elementos. Sin embargo, especialistas en interiorismo aseguran que darle vida a este lugar puede cambiar por completo la sensación de todo el hogar.

En la mayoría de las viviendas, el pasillo es un sector estrecho, con poca luz natural y que depende casi exclusivamente de la iluminación artificial. A pesar de esas condiciones, existen plantas de interior que se adaptan muy bien a estos ambientes y que, con cuidados mínimos, pueden aportar frescura, color y una sensación de armonía.

Además de su valor decorativo, muchas plantas ayudan a mejorar la calidad del aire y generar una atmósfera más agradable, incluso en los sectores menos iluminados de la casa.

Zamioculca

La zamioculca es una de las plantas más resistentes para interiores. Sus hojas verdes, brillantes y carnosas tienen la capacidad de almacenar agua, lo que le permite sobrevivir con riegos muy espaciados.

Se adapta perfectamente a lugares con poca luz natural, por lo que resulta ideal para pasillos o rincones poco iluminados. Para mantenerla en buen estado, alcanza con regarla cada dos o tres semanas.

Sansevieria o lengua de suegra

La sansevieria, popularmente conocida como lengua de suegra, es otra de las grandes aliadas para decorar pasillos. Su crecimiento vertical hace que ocupe muy poco espacio, algo clave en ambientes angostos.

Es una planta extremadamente resistente, tolera la falta de luz y también los descuidos en el riego. De hecho, necesita muy poca agua, por lo que es perfecta para quienes buscan una opción fácil de mantener.

Aspidistra

La aspidistra es conocida como la planta de la sombra por su gran capacidad para adaptarse a lugares con escasa iluminación. Sus hojas largas y verdes aportan elegancia y funcionan muy bien en ambientes interiores.

Además, es una especie muy resistente a los cambios de temperatura y no requiere demasiados cuidados. Lo ideal es regarla de forma moderada y dejar que el sustrato se seque parcialmente entre riegos.

Incorporar plantas en el pasillo es una forma simple de sumar naturaleza a los espacios menos pensados de la casa, mejorar el ambiente y transformar un simple lugar de paso en un rincón con vida propia.