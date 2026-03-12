Día Mundial del Riñón: claves para cuidar la salud renal desde la infancia y prevenir enfermedades

Cada 12 de marzo se conmemora el Día Mundial del Riñón, una fecha que busca generar conciencia sobre la prevención de las enfermedades renales, un problema de salud que muchas veces pasa desapercibido hasta que aparecen complicaciones. Aunque suele asociarse a la adultez, los especialistas advierten que muchos problemas renales pueden comenzar en la infancia y que los hábitos cotidianos tienen un papel fundamental para evitarlos.

En ese contexto, la médica Andrea Exeni, jefa de Nefrología Infantil del Hospital Universitario Austral y miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Pediatría, dialogó con «El diario del Mediodía» (lunes a viernes de 11 a 14) de RÍO NEGRO RADIO y explicó que uno de los principales desafíos es que la población conoce poco sobre el rol que cumplen los riñones en el organismo.

“El riñón muchas veces se piensa solo como un sistema de filtrado, como si fuera un centro de lavado y enjuague, pero en realidad cumple muchas más funciones. Nos permite mantener la presión arterial, la salud de los huesos y una buena producción de glóbulos rojos, entre otras cosas”, señaló.

Por qué es importante cuidar los riñones desde chicos

La especialista remarcó que la prevención debe comenzar incluso antes del nacimiento, ya que muchos problemas pueden detectarse durante el embarazo.

“Las ecografías prenatales son muy importantes, porque en algunos casos permiten detectar malformaciones o alteraciones que luego se pueden seguir de cerca durante la infancia”, explicó.

Después del nacimiento, hay hábitos simples que pueden marcar la diferencia. Uno de ellos es algo tan básico como mantener una buena hidratación.

“El agua es fundamental. Nuestro cuerpo está compuesto en gran parte por agua y en los chicos esa proporción es incluso mayor. Tomar líquido y orinar con frecuencia ayuda a mantener el buen funcionamiento del riñón”, indicó.

Cuidar el riñón es mucho más sencillo de lo que parece: tomar agua, mantener una alimentación equilibrada y consultar ante cualquier síntoma. Con hábitos simples desde la infancia se pueden prevenir muchos problemas renales en la vida adulta”. Andrea Exeni, nefróloga infantil.

Según detalló, los niños deberían ir al baño entre seis y siete veces por día, algo que muchas veces no ocurre porque están jugando o concentrados en otras actividades.

“Si un chico evita ir al baño o pasa muchas horas sin orinar, puede ser una señal de alerta”, advirtió.

Alimentación equilibrada y menos ultraprocesados

Otro de los puntos clave para cuidar la salud renal es la alimentación. Exeni señaló que los excesos, especialmente en la adolescencia, pueden generar problemas.

“Hoy vemos muchos chicos que consumen batidos proteicos, barras energéticas o dietas con exceso de proteínas para hacer deporte. Eso puede resultar dañino para el riñón, sobre todo si el niño nació prematuro o con bajo peso”, explicó.

Por eso, recomendó volver a hábitos alimentarios simples y equilibrados.

“Una dieta con frutas, verduras, proteínas en cantidades normales y buena hidratación es suficiente para cuidar el riñón. El problema suele estar en los productos ultraprocesados, que contienen mucho sodio y aditivos”, señaló.

También mencionó que algunos alimentos naturales, como los arándanos, pueden ayudar a prevenir infecciones urinarias porque modifican el pH de la orina, aunque aclaró que la hidratación y la micción frecuente siguen siendo las medidas más efectivas.

El consumo excesivo de analgésicos

Durante la entrevista, la especialista también advirtió sobre un hábito muy extendido: el consumo frecuente de analgésicos, especialmente ibuprofeno.

“El ibuprofeno es un excelente medicamento para bajar la fiebre o aliviar el dolor, pero si se usa en exceso o en situaciones de deshidratación puede afectar al riñón”, explicó.

Esto ocurre porque el medicamento altera los mecanismos que utiliza el organismo para mantener el flujo de sangre hacia los riñones.

“Si una persona está deshidratada, con vómitos o diarrea, o no puede tomar líquidos, el uso repetido de ibuprofeno puede generar daño renal”, advirtió.

Por eso, recomendó asegurar siempre una buena hidratación antes de utilizarlo y consultar al médico en caso de dudas.

Señales que pueden indicar un problema renal

Aunque muchas enfermedades renales no presentan síntomas claros al inicio, existen algunas señales de alerta a las que las familias deben prestar atención.

Entre ellas, la especialista mencionó:

Exceso de sed o de orina .

. Dificultad para iniciar la micción .

. Infecciones urinarias frecuentes .

. Cambios en el color de la orina o presencia de sangre .

. Falta de crecimiento o bajo aumento de peso.

“Si a los padres algo les llama la atención, lo mejor es consultar al pediatra. Muchas veces son situaciones simples, pero siempre es importante evaluarlas”, explicó.

También señaló que los antecedentes familiares pueden ser relevantes, especialmente cuando hay casos de cálculos renales, malformaciones o trasplantes en la familia.

Un día para tomar conciencia

El Día Mundial del Riñón se celebra desde hace más de dos décadas con el objetivo de difundir información y promover hábitos saludables que permitan prevenir enfermedades.

Para la especialista, la clave está en incorporar pequeñas acciones cotidianas.

“Cuidar el riñón es mucho más sencillo de lo que parece: tomar agua, mantener una alimentación equilibrada, evitar excesos de medicamentos y consultar ante cualquier duda”, resumió.

Y concluyó con un mensaje claro: “La prevención empieza en casa y desde la infancia. Con hábitos simples se pueden evitar muchos problemas en el futuro”.