Dolor, cansancio o mareos: los síntomas cardíacos en mujeres que no siempre se reconocen

Las enfermedades cardiovasculares continúan siendo la principal causa de muerte en mujeres, aunque todavía existe un bajo nivel de conocimiento sobre este riesgo tanto en la población como en algunos ámbitos del sistema de salud. Ese fue uno de los ejes centrales de la columna de salud que la cardióloga Sonia Costantini presentó en Río Negro Radio, en el programa El Diario del Mediodía.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, Costantini entrevistó a la Dra. Lorena Brocal, cardióloga que integra la mesa directiva de la Federación Argentina de Cardiología y participa activamente en el comité de enfermedades cardiovasculares en la mujer.

Durante la charla, las especialistas analizaron cómo las enfermedades del corazón afectan de manera diferente a las mujeres, tanto en los síntomas como en los factores de riesgo y en la forma en que suelen ser atendidas en los sistemas de salud.

Costantini explicó que en distintos estudios internacionales se detectaron diferencias en la atención médica que reciben hombres y mujeres ante síntomas cardíacos similares. “En escenarios comparables, con la misma edad y síntomas, muchas veces las mujeres recibían menos estudios o evaluaciones que los varones”, señaló.

A partir de esas evidencias comenzaron a desarrollarse líneas de investigación y campañas de concientización, impulsadas en gran parte por sociedades científicas y por el comité de enfermedades cardiovasculares en la mujer.

Brocal destacó que en los últimos años hubo avances en la formación médica y en la detección de estas situaciones, aunque todavía queda mucho por hacer. “Creo que algo hemos mejorado. Hoy existe mayor conciencia entre los médicos de guardia y de atención general sobre las diferencias de género en la enfermedad cardiovascular”, afirmó.

Sin embargo, remarcó que el principal desafío sigue siendo la falta de conciencia en la población femenina. “Todavía muchas mujeres no saben que la causa número uno de muerte para ellas es la enfermedad cardiovascular”, advirtió.

Síntomas que pueden ser diferentes en mujeres

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la diferencia en los síntomas que pueden presentar las mujeres ante un evento cardíaco.

Brocal explicó que el dolor de pecho opresivo, que puede irradiarse a los brazos y acompañarse de sudoración o náuseas, es el síntoma clásico que se asocia a los problemas cardíacos y que puede aparecer tanto en hombres como en mujeres.

Sin embargo, señaló que un porcentaje importante de mujeres presenta síntomas menos específicos, lo que puede retrasar el diagnóstico.

Entre ellos mencionó:

cansancio o malestar general

dolor en la nuca o en los hombros

mareos o sensación de debilidad

náuseas o sensación de malestar sin causa clara

Como son síntomas más inespecíficos, muchas veces se piensa que no tienen relación con el corazón” Dra. Lorena Brocal, cardióloga

Factores de riesgo propios de la salud femenina

Durante la entrevista también se abordaron factores de riesgo que son específicos de la historia de salud de las mujeres y que muchas veces no se investigan en las consultas médicas.

Entre ellos se encuentran:

hipertensión o diabetes durante el embarazo

partos prematuros o bebés con bajo peso al nacer

menopausia precoz

menstruación muy temprana o tardía

Según explicó Brocal, estas situaciones pueden aumentar el riesgo de enfermedad cardiovascular en etapas posteriores de la vida, por lo que deberían formar parte de la historia clínica en los controles médicos.

En ese sentido, subrayó la importancia de articular el trabajo entre cardiólogos y ginecólogos, especialmente durante el embarazo y en el período posterior al parto.

“La evaluación cardiovascular ideal debería hacerse desde el primer trimestre del embarazo y continuar después del nacimiento del bebé”, indicó.

Estrés y salud del corazón

Otro de los temas que se abordaron fue el impacto del estrés y los trastornos emocionales en la salud cardiovascular femenina.

Brocal explicó que la ansiedad, el estrés crónico y la depresión aumentan el riesgo cardiovascular, y que este impacto suele ser mayor en mujeres que en hombres.

Por eso, recomendó incorporar estrategias simples en la vida cotidiana para reducir los niveles de estrés.

Entre ellas destacó:

realizar pausas de respiración consciente durante el día

tomar contacto con la naturaleza y exponerse al sol algunos minutos diarios

realizar actividad física regular

“La respiración consciente es una herramienta muy potente para activar el sistema nervioso que nos ayuda a calmarnos y disminuir la presión arterial”, explicó.

Prevención y conciencia

Al cierre de la columna, Costantini remarcó la importancia de seguir trabajando en la difusión y la prevención de las enfermedades cardiovasculares en mujeres, tanto en el ámbito médico como en la sociedad.

“Todavía tenemos que llegar más a la población, a los estudiantes de medicina y a los profesionales en formación”, señaló.

La especialista también destacó la necesidad de incorporar estas diferencias de género en la formación universitaria, ya que todavía no están plenamente integradas en los programas de estudio de muchas carreras de medicina.