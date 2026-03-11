La ciencia reveló cuál es la peor posición para dormir: «Un daño silencioso a la columna» 

Las peores formas de dormir y por qué complican la salud de tu columna.

Dormir bien no depende solo de cuántas horas se descansa, sino también de cómo se duerme. La postura que adoptamos durante la noche puede influir en la salud de la columna, la respiración e incluso la calidad del sueño. Diversos estudios en áreas como la Medicina del sueño y la Ergonomía coinciden en que la peor posición para dormir es boca abajo, también conocida como posición prono.

Aunque muchas personas la adoptan por costumbre o porque creen que les ayuda a conciliar el sueño, los especialistas advierten que esta postura puede generar varios problemas a corto y largo plazo. Uno de los principales inconvenientes de dormir boca abajo es la tensión que genera en la columna vertebral. En esta posición, la espalda pierde su alineación natural y se produce una presión adicional en la zona lumbar. Esto puede provocar rigidez, dolor y molestias al despertar.

Además, para poder respirar, la cabeza debe girarse hacia un lado durante horas. Ese giro sostenido del cuello puede generar contracturas musculares e irritación en las articulaciones cervicales. Con el tiempo, esta postura puede contribuir a dolores crónicos en cuello y hombros.

Por otro lado, dormir boca abajo también puede afectar la respiración. El peso del cuerpo sobre el colchón comprime el pecho y puede limitar la expansión natural de los pulmones durante el sueño. Si bien esto no suele generar problemas graves en personas sanas, sí puede empeorar trastornos respiratorios o afectar la calidad del descanso.

Cuáles son las posiciones más saludables para dormir

Según expertos en Fisioterapia, las posiciones más recomendadas para dormir son de costado o boca arriba. Dormir de lado ayuda a mantener la columna relativamente alineada y puede ser beneficioso para la digestión y la respiración. Por su parte, dormir boca arriba distribuye el peso del cuerpo de forma más equilibrada, aunque puede no ser ideal para personas con ronquidos o apnea del sueño.