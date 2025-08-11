Diez plantas que podés sembrar ahora y llenarán tu jardín de flores en primavera

Con un poco de planificación y elección acertada de especies, septiembre puede encontrarte con el jardín listo para deslumbrar.

El cambio de estación se siente en el aire. Los días se alargan, el sol gana fuerza y, para los amantes de las plantas, llega la mejor época para preparar el jardín. Sembrar o plantar ahora ciertas especies asegura que, cuando llegue la primavera, el exterior esté repleto de flores.

La clave está en elegir variedades que resistan bien las últimas semanas de frío, que se adapten al lugar disponible (macetas, canteros o tierra) y que puedan desarrollarse en poco tiempo para florecer al inicio de la temporada cálida.

1. Caléndula

Fácil de cuidar y muy resistente, la caléndula es perfecta para quienes recién se inician. Su floración comienza en primavera y se extiende hasta el verano. Requiere sol directo y un riego moderado. Además, sus flores atraen insectos benéficos para el jardín.

2. Lavanda

Sus flores violetas y su aroma inconfundible la convierten en una favorita. Si se planta ahora, en primavera ya comenzará a perfumar el ambiente. Necesita suelos bien drenados y mucha luz.

3. Petunia

Con gran variedad de colores, la petunia es ideal para canteros y balcones. Sembrada a fines de invierno, florece desde septiembre y se mantiene hasta el verano. Prefiere pleno sol y riegos frecuentes sin exceso de agua.

4. Jazmín del país

Perfecto para cubrir pérgolas o muros, el jazmín regala flores blancas muy aromáticas en primavera. Conviene plantarlo ahora para que sus raíces se afiancen antes del calor.

5. Margarita

Sencilla y de larga floración, se adapta a diferentes tipos de suelo. Con pleno sol y riego moderado, florece sin problemas desde primavera hasta el otoño.

6. Lantana

Resistente y muy colorida, es ideal para climas templados. Florece en racimos que atraen mariposas y abejas. Soporta bien el calor y, plantada ahora, se llena de flores en primavera.

7. Geranio

Un clásico de balcones y ventanas, el geranio soporta bien el frío suave y ofrece flores vibrantes durante meses. Prefiere lugares soleados y riego moderado.

8. Pensamiento

Aunque soporta bajas temperaturas, florece a pleno en primavera. Es perfecto para dar color a macetas y bordes de canteros. Requiere sol parcial y riego regular.

9. Clavelina

Compacta y de aroma delicado, florece a comienzos de la temporada cálida. Crece bien en suelos fértiles y con buena exposición solar.

10. Cosmos

De crecimiento rápido y flores livianas, es ideal para sumar un toque silvestre al jardín. Prefiere suelos pobres y pleno sol.

Preparar el terreno: la clave para el éxito

Antes de plantar, es importante limpiar los restos del invierno, airear la tierra y enriquecerla con compost o humus. Esto mejora el drenaje y aporta nutrientes esenciales para el crecimiento.

Las heladas tardías son un riesgo en agosto, por lo que conviene proteger las plantas jóvenes con mantas térmicas o ubicarlas en lugares reparados.

Cuidados básicos para un jardín lleno de flores

Riego equilibrado : mantener la humedad sin encharcar.

: mantener la humedad sin encharcar. Fertilización ligera : aplicar abonos ricos en fósforo para favorecer la floración.

: aplicar abonos ricos en fósforo para favorecer la floración. Luz adecuada : ubicar las plantas en zonas con la cantidad de sol que requiere cada especie.

: ubicar las plantas en zonas con la cantidad de sol que requiere cada especie. Control de plagas: revisar hojas y tallos para detectar a tiempo pulgones o cochinillas.

