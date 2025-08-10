Las gramíneas reinan en los jardines del Alto Valle: las más elegidas y los tips de un paisajista de Neuquén

Al frente, las pennisetum villosum, al centro salvia leucantha y a los costados estipas. Fotos: @viveroraffo

Hace ya un par de años las gramíneas ornamentales, pasturas de diferentes formas, tamaño y tonos que aportan movimiento y color en cada estación y pueden complementar o destacarse, figuran entre las plantas más buscadas para los jardines del norte de la Patagonia. Así las describe el paisajista Javier Raffo, que desde Neuquén se mueve por todo el Alto Valle. Aquí, comparte sus características.

De los tonos verdes a los naranjas y amarillos

Pennisetum rupelli.

“Pasan parte del verano y de la primavera con su follaje verde y después en otoño e invierno mantienen las flores, las espigas, pero van cambiando los colores, es como que se van secando y mutando. De repente tenés un color muy verde en verano y primavera y después otoño e invierno un amarillo o más naranja, o tonos más bronces que destacan mucho las estaciones. No pierden su toque con el viento, siguen tirando movimiento, son muy lindas”, explica el paisajista Javier Raffo.

Las gramíneas más pedidas

“Son las pennisetum: las tres que andan muy bien acá son la rupelli y la moudry (las que se identifican mucho con la cola de zorro) de una vara entre rojiza y blanca al principio. Y después la villosum, es una vara un poco más blanca, más compacta, mucho más petisa. Estas son plantas que no crecen mucho más de un metro cincuenta, se hacen matas y se utilizan para combinar con lavandas, con salvias, con gauras. da un buen espectro para poder combinarlas”, agrega el paisajista».

Pennisetum moudrey

Pennisetum rupelli

«El miscanthus, ya de mayor tamaño, se da muy bien para generar fondos. Acá el que se usa mucho es el miscanthus sinensis, pastura que llega a los dos metros de alto en unos dos años. Son de colores verdes muy intensos y la flor es muy bonita”, continúa.

Miscanthus: puede llegar a los dos metros de altura.

¿Conviene usar las gramíneas para cercos?



Lavandas, gaura roja y pennisetum rupelli

“Muchos utilizan estas plantas para hacer cercos vivos, sobre todo la cortadera y el miscanthus, pero requieren por lo menos entre uno y dos años podas al pie a fin del invierno, principios de primavera: casi no te queda planta. Para ese tipo de lugares no lo usaría, sí en un cerco verde establecido para ponerlo adelante como para generar color. Es la única desventaja que le veo”, explica el paisajista.

Cuidados: tipo de suelos y la temperatura

“Son fáciles de mantener. Requieren suelos casi neutros, se bancan bastante los suelos ácidos y los alcalinos pero deben drenar bien, si se encharcan eso sí perjudica a la planta. También son bastante resistentes a las bajas temperaturas” .

Estipas, pennisetum villosum y cortadera pumilla.

Riego: demandan poca agua, son ideales para jardines secos

Verbenas, tulbalghia y carex.

“Están muy buenas para hacer lo que se llama jardines secos, más que nada donde los fondos o la parte drenante es de piedra o alguna granza y se pone este tipo de plantas. Las estipas también andan muy bien. Son plantas que si las regás a mano tranquilamente en verano podés regar una vez cada dos días que las plantas van a andar bien, no demandan casi nada”, agrega.

