El árbol soñado para tu jardín: da sombra todo el año, florece en primavera y no levanta la vereda

El árbol que no levanta veredas y da flores espectaculares en primavera

Si estás pensando en plantar un árbol en tu jardín, en Argentina existe una opción ideal que da sombra todo el año, florece en primavera y no tiene raíces invasoras. Se trata del Prunus cerasifera, o más conocido como ciruelo rojo.

El ciruelo rojo es un árbol medianamente pequeño que posee un tronco con madera recta, corteza lisa y oscura. Además tiene flores pequeñas que suelen ser de color blanco o rosado y que aparecen al final del invierno para ponerle más color a la primavera.

En Argentina, este árbol es de gran importancia dado que nuestro país es el principal productor del hemisferio sur y de los mayores exportadores de ciruela en el mundo.

Además lo particular es que se puede plantar en patios, veredas o zonas cercanas a muro sin correr el riesgo de que sus raíces levanten el suelo, tal como ocurre con otros árboles.

Cuáles son los beneficios de cultivar el ciruelo

Según lo informado por especialistas, plantar ciruelo es una de las mejores alternativas sobre todo si poseen un espacio reducido en casa. Entre sus beneficios, se menciona:

Altura media: llega a medir hasta unos 5 y 6 metros en promedio, pero puede alcanzar los 10 metros.

Fruta: genera una abundante cosecha de ciruelas que dependiendo de la variedad tienen colores púrpuras, rojizos o amarillentos

Cuidado simple: crece en terrenos arcillosos, arenosos o algo secos. No requieren de un riego excesivo.