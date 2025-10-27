Ritual del primer domingo de noviembre: cómo atraer abundancia y activar la energía del dinero antes de fin de año

El primer domingo de noviembre de 2025, que cae el 2, será un día ideal para realizar un ritual de abundancia, riqueza y prosperidad, según la energía astrológica y numerológica del momento. Con la Luna en fase creciente y una vibración numerológica asociada al número 2 —símbolo de equilibrio, unión y apertura de caminos—, este día se presenta como una oportunidad perfecta para atraer nuevas oportunidades económicas y fortalecer la estabilidad financiera.

Un ritual simple y poderoso

Para activar la energía de la prosperidad, se recomienda realizar un pequeño ritual con elementos naturales que representen la abundancia.

Vas a necesitar:

3 hojas de laurel (símbolo del éxito y la victoria)

1 vela dorada o verde (color asociado a la riqueza)

1 moneda real

1 pizca de canela en polvo (para multiplicar las bendiciones)

1 vaso con agua (para limpiar y purificar el entorno)

Papel y lápiz

Cómo hacer este ritual de riqueza y abundancia

El primer paso consiste en limpiar el espacio, abriendo las ventanas y pasando un sahumerio o incienso de sándalo o ruda, mientras se repite mentalmente: “Limpio y libero toda energía estancada para abrir paso a la prosperidad”.

Luego, se deben escribir tres intenciones de abundancia en un papel: pueden estar relacionadas con mejoras económicas, nuevos proyectos o ingresos estables. El papel se dobla tres veces hacia uno mismo, se colocan las hojas de laurel encima y se espolvorea un poco de canela.

Con la vela encendida, se sostiene una moneda entre las manos visualizando un círculo dorado de energía que crece y se repite en voz alta:

“Activa en mí la energía del éxito, la riqueza y la prosperidad. Todo lo que necesito llega en el momento perfecto. Así es.”

Cuando la vela se apague, la moneda se guarda en la billetera como amuleto de prosperidad, y el papel con las hojas de laurel se conserva en un lugar donde se guarden proyectos, facturas o documentos de trabajo.

Un impulso energético antes del cierre del año

Según la astrología, los primeros días de noviembre de 2025 estarán marcados por un movimiento positivo de energía económica y una apertura hacia nuevas oportunidades laborales y materiales. Por eso, este ritual funciona como un anclaje simbólico para activar la prosperidad antes de fin de año.

Como consejo final, se recomienda espolvorear un poco de canela en la puerta de entrada durante los siete días posteriores para mantener abierta la vibración del dinero y permitir que la abundancia siga fluyendo.