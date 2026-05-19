El desayuno sin harinas que se hace en 5 minutos y te soluciona la mañana
No tiene harina, es saludable, rápido y tan fácil que vas a querer repetirlo todos los días. Una receta práctica que te salva cuando no sabés qué comer.
El desayuno sin harinas que se hace en 5 minutos y te soluciona la mañana
No tiene harina, es saludable, rápido y tan fácil que vas a querer repetirlo todos los días. Una receta práctica que te salva cuando no sabés qué comer.
Lista de Ingredientes
banana madura: 1
huevo: 1
cucharadita de semillas (chía, lino o sésamo): 1
toque de canela o esencia de vainilla: 1
Frutas frescas o frutos secos para acompañar: c/n
Si estás buscando un desayuno rico, sin harinas, rápido y sano, esta receta es para vos. No necesitás ingredientes raros ni saber cocinar: en menos de cinco minutos podés tener algo nutritivo, saciante y muy fácil de preparar. Ideal para quienes buscan reducir el consumo de harinas refinadas y arrancar el día con más energía.
Este desayuno combina frutas, proteínas y grasas saludables. Podés hacerlo en casa o llevarlo al trabajo, y se adapta perfectamente a dietas sin gluten o planes low carb.
Desayuno sin harinas: qué necesitás
- 1 banana madura
- 1 huevo
- 1 cucharadita de semillas (chía, lino o sésamo)
- Un toque de canela o esencia de vainilla
- Frutas frescas o frutos secos para acompañar
Cómo se prepara en 3 pasos
1. Pisá la banana y mezclala con el huevo.
Tenés que lograr una textura pareja, como si fuera una masa espesa. Agregá la canela o vainilla para darle más sabor.
2. Sumá las semillas y mezclá bien.
Podés dejar reposar un par de minutos para que las semillas absorban un poco el líquido.
3. Cociná en sartén antiadherente o al microondas.
Si usás sartén, cociná como si fuera un panqueque, 1 o 2 minutos por lado. Si preferís microondas, usá un recipiente apto y cociná 1 minuto y medio. ¡Listo!
Cómo podés servirlo
- Con un poco de yogur natural y frutas frescas
- Con mantequilla de maní o almendras
- Acompañado de un café o infusión, para un desayuno completo
Consejo extra: Si duplicás la receta, podés guardar las porciones en la heladera por 2 o 3 días. Se recalientan en microondas o tostadora y quedan perfectas.
La imagen fue generada con IA.-
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