El desayuno sin harinas que se hace en 5 minutos y te soluciona la mañana

Lista de Ingredientes banana madura: 1 huevo: 1 cucharadita de semillas (chía, lino o sésamo): 1 toque de canela o esencia de vainilla: 1 Frutas frescas o frutos secos para acompañar: c/n

Si estás buscando un desayuno rico, sin harinas, rápido y sano, esta receta es para vos. No necesitás ingredientes raros ni saber cocinar: en menos de cinco minutos podés tener algo nutritivo, saciante y muy fácil de preparar. Ideal para quienes buscan reducir el consumo de harinas refinadas y arrancar el día con más energía.

Este desayuno combina frutas, proteínas y grasas saludables. Podés hacerlo en casa o llevarlo al trabajo, y se adapta perfectamente a dietas sin gluten o planes low carb.

Desayuno sin harinas: qué necesitás

1 banana madura

1 huevo

1 cucharadita de semillas (chía, lino o sésamo)

Un toque de canela o esencia de vainilla

Frutas frescas o frutos secos para acompañar

Cómo se prepara en 3 pasos

1. Pisá la banana y mezclala con el huevo.

Tenés que lograr una textura pareja, como si fuera una masa espesa. Agregá la canela o vainilla para darle más sabor.

2. Sumá las semillas y mezclá bien.

Podés dejar reposar un par de minutos para que las semillas absorban un poco el líquido.

3. Cociná en sartén antiadherente o al microondas.

Si usás sartén, cociná como si fuera un panqueque, 1 o 2 minutos por lado. Si preferís microondas, usá un recipiente apto y cociná 1 minuto y medio. ¡Listo!

Cómo podés servirlo

Con un poco de yogur natural y frutas frescas

Con mantequilla de maní o almendras

Acompañado de un café o infusión, para un desayuno completo

Consejo extra: Si duplicás la receta, podés guardar las porciones en la heladera por 2 o 3 días. Se recalientan en microondas o tostadora y quedan perfectas.

La imagen fue generada con IA.-