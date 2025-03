El dolor de espalda y su creciente impacto como “epidemia moderna”

El dolor de espalda es una de las afecciones más comunes a nivel mundial y afecta a millones de personas de diversas edades. Y como cualquier dolor crónico impacta en la calidad de vida de quienes lo padecen, interfiriendo en las actividades diarias, el trabajo e incluso las relaciones personales.

Entre las causas más comunes se encuentran las afecciones musculoesqueléticas, problemas en los discos intervertebrales, la artritis y el desgaste natural de la columna vertebral.

Aunque es un dolor que puede afectar a personas de cualquier edad, es más prevalente en adultos de mediana edad. Según el Dr. Oscar Castañares, experto en tratamiento del dolor y cuidados paliativos en Neuquén, el dolor de espalda se ha convertido en una de las principales razones de ausentismo laboral y discapacidad en muchas partes del mundo.

Destacó que, a pesar de los avances en diagnóstico y tratamiento, el dolor crónico de espalda sigue siendo un desafío importante en la medicina.

La prevalencia del dolor lumbar

En entrevista a este medio, Castañares explicó que el dolor lumbar es la causa más frecuente de dolor de espalda, representando un 85% de las consultas. Además, es uno de los principales motivos de incapacidad laboral permanente.

La mala postura favorece la aparición de dolores en la espalda y en el cuello. Foto gentileza.

A pesar de los avances tecnológicos en diagnóstico, como la resonancia magnética, la prevalencia del dolor lumbar sigue en aumento. Castañares lo define como una “epidemia moderna”.

Aunque muchas personas pueden tener alguna afección en la columna vertebral, no todas experimentan síntomas. Sin embargo, “aquellos que sí los presentan deben buscar atención médica temprana para evitar que la patología se convierta en un dolor crónico”, alertó el experto.

Causas comunes y riegos asociados del dolor de espalda

El dolor crónico de espalda puede estar originado por diversas afecciones de la columna, como fracturas vertebrales, hernias discales, escoliosis, protusiones discales y contracturas musculares.

Castañares señala que es un dolor que no siempre se limita a la zona lumbar. De hecho, puede irradiarse hacia otras áreas, como la región paravertebral, la zona inguinal, el muslo e incluso los pies.

Los síntomas pueden ir acompañados de pérdida de fuerza, alteración en la marcha y problemas de equilibrio, lo que afecta considerablemente la calidad de vida del paciente.

Enfatizó que cuando el dolor de espalda viene acompañado de pérdida de sensibilidad, debilidad en los miembros, trastornos neurológicos o dolor que no cede con medicamentos, es fundamental buscar atención médica inmediata.

Sedentarismo y obesidad: factores que exacerban el dolor de espalda

El estilo de vida sedentario y el sobrepeso son dos de los principales factores que contribuyen al dolor crónico de espalda. Esto se debe a que el aumento de peso corporal ejerce presión adicional sobre las estructuras de la columna. «El sobrepeso es como una mochila que el paciente lleva constantemente», ejemplificó el doctor.

Para contrarrestar esto, recomienda mantener una actividad física regular y controlar el peso corporal, lo que contribuye a disminuir la carga sobre la columna vertebral y, en consecuencia, aliviar el dolor.

Prevención y buenas prácticas para evitar el dolor

Uno de los principales consejos de Castañares es no ignorar las malas posturas, ya que, tanto en la vida diaria como en el entorno laboral, estas pueden desencadenar o agravar las patologías de la columna.

Aconseja a no permanecer en una misma posición durante más de 40 minutos, alternando entre estar de pie y sentado, realizando estiramientos y caminatas.

En cuanto a la postura al sentarse, Castañares sugiere que la espalda se mantenga erguida, los glúteos deben estar bien asentados en el respaldo de la silla, y es importante evitar sentarse en la punta de la silla.

Además, resalta la importancia de un calzado adecuado, recomendando evitar los tacones y, en algunos casos, es necesario el uso de plantillas para corregir alteraciones en la pisada.

Actividad física y ejercicio: claves en el tratamiento

Cuando se trata de aliviar el dolor de espalda crónico, el doctor destaca la importancia de la actividad física supervisada. «No permanecer sedentarios es esencial», enfatizó. Entre las actividades más recomendadas, el ejercicio en agua es particularmente beneficioso, porque proporciona resistencia, estabilidad y permite realizar elongaciones más efectivas, al tiempo que minimiza el riesgo de caídas o lesiones.

La relación entre estrés y el dolor de espalda

No hay que olvidar el vínculo entre el estrés y el dolor de espalda, especialmente en áreas como el cuello, el trapecio y la región interescapular.

El estrés puede generar contracturas musculares que intensifican el dolor. Para contrarrestar este círculo vicioso, el doctor recomienda técnicas de respiración, elongaciones regulares y la adopción de un estilo de vida saludable, que incluya una dieta adecuada y el control del consumo de harinas, azúcares y alcohol.

El dolor crónico y su impacto en la salud mental

El dolor crónico no solo afecta el bienestar físico, sino que también puede tener repercusiones en la salud mental de quienes lo padecen.

El experto explica que el dolor persistente puede inducir estrés, ansiedad y depresión, lo que a su vez agrava la condición física del paciente. Por lo tanto, “es esencial tratar tanto el aspecto físico como el psicológico del dolor crónico”, destacó.

Prevención y tratamieto temprano

El dolor no debe ser considerado una sensación natural, sino un indicativo de que algo no está funcionando correctamente en el cuerpo. Es crucial no ignorarlo y consultar a un especialista lo más pronto posible.

La detección temprana y el tratamiento adecuado pueden prevenir que una afección se convierta en un dolor crónico y mejorar considerablemente la calidad de vida del paciente.