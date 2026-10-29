El error más común al regar las plantas en primavera que puede terminar arruinándolas

Regar temprano por la mañana suele ser una buena alternativa, especialmente durante jornadas cálidas.-

La primavera es una etapa de crecimiento para numerosas plantas, pero también un momento en el que pueden aparecer errores en sus cuidados. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) recomienda, en sus orientaciones generales sobre huertas y manejo del agua, prestar atención a las necesidades de los cultivos y a las condiciones del suelo. Uno de los problemas más frecuentes en jardinería doméstica es regar más de lo necesario, una práctica que puede afectar las raíces y comprometer la salud de las plantas.

Con el aumento de las temperaturas y las horas de luz, es habitual pensar que todas las plantas necesitan recibir agua diariamente. Sin embargo, no existe una frecuencia de riego que sea adecuada para todas las especies. La cantidad de agua depende del tipo de planta, el tamaño de la maceta, el sustrato, la exposición al sol y las condiciones del ambiente.

Por qué regar demasiado puede dañar las plantas

Aunque el agua es indispensable para el desarrollo vegetal, su acumulación en el suelo puede provocar consecuencias negativas.

Las raíces necesitan oxígeno para funcionar correctamente. Cuando el sustrato permanece saturado durante períodos prolongados, disminuye la disponibilidad de aire y las raíces pueden sufrir daños.

Esta situación también favorece determinadas enfermedades asociadas con microorganismos que se desarrollan en condiciones de humedad excesiva.

El problema suele ser especialmente frecuente en macetas que no tienen agujeros de drenaje o que permanecen constantemente con agua acumulada en los platos inferiores.

Una planta que recibe demasiada agua puede presentar hojas amarillas, pérdida de vigor y marchitamiento, síntomas que muchas veces se confunden con falta de riego.

Cómo saber si una planta necesita agua

Uno de los métodos más sencillos para evitar errores consiste en comprobar la humedad del sustrato antes de volver a regar.

Introducir un dedo unos centímetros en la tierra permite reconocer si la capa superficial todavía conserva humedad. En muchas plantas de interior y especies ornamentales, esta comprobación puede ayudar a decidir cuándo volver a regar.

Sin embargo, el método no es universal: algunas especies necesitan mantener el sustrato ligeramente húmedo, mientras que otras prefieren que se seque parcialmente entre riegos.

También es importante observar el peso de la maceta, el aspecto de las hojas y la velocidad con la que se seca la tierra.

En recipientes grandes, la superficie puede parecer seca aunque las capas inferiores todavía tengan suficiente agua.

Cuál es el mejor horario para regar las plantas en primavera

El momento del día también influye en el aprovechamiento del agua.

Regar temprano por la mañana suele ser una buena alternativa, especialmente durante jornadas cálidas, porque permite que el agua llegue al suelo antes de las horas de mayor temperatura y reduce las pérdidas por evaporación.

Además, cuando se utiliza riego por aspersión o se moja el follaje, hacerlo temprano permite que las hojas tengan tiempo de secarse durante el día.

En regiones como el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, donde la primavera puede presentar viento intenso, baja humedad ambiental y cambios bruscos de temperatura, es importante observar las condiciones particulares de cada jornada.

Durante los días ventosos, las macetas pequeñas y las plantas expuestas pueden perder humedad más rápidamente.

Cinco recomendaciones para evitar errores al regar las plantas

Para mantener las plantas saludables durante la primavera, conviene incorporar algunos hábitos sencillos:

Comprobar la humedad antes de regar: no agregar agua únicamente porque pasó un día desde el último riego.

no agregar agua únicamente porque pasó un día desde el último riego. Elegir macetas con drenaje: los recipientes deben permitir que salga el exceso de agua.

los recipientes deben permitir que salga el exceso de agua. Evitar el agua estancada: vaciar los platos cuando acumulan agua después del riego.

vaciar los platos cuando acumulan agua después del riego. Conocer las necesidades de cada especie: un cactus, una albahaca y un helecho requieren cuidados diferentes.

un cactus, una albahaca y un helecho requieren cuidados diferentes. Observar las condiciones del ambiente: el viento, el sol y la temperatura modifican la velocidad con la que se seca el sustrato.

El error de confundir hojas amarillas con falta de agua

Uno de los problemas más habituales aparece cuando una planta comienza a mostrar hojas amarillentas o decaídas.

Ante esta situación, muchas personas deciden aumentar el riego, aunque el exceso de humedad puede ser precisamente la causa del deterioro.

Las hojas amarillas también pueden aparecer por falta de agua, problemas nutricionales, cambios de temperatura o enfermedades. Por eso, no conviene utilizar un único síntoma para determinar qué necesita una planta.

Antes de volver a regar, lo recomendable es revisar la humedad de la tierra, comprobar que la maceta drene correctamente y observar el estado general de la especie.

La clave para cuidar las plantas en primavera no es regarlas todos los días, sino proporcionarles el agua que realmente necesitan. Un manejo adecuado de la humedad puede marcar la diferencia entre una planta saludable y otra que comienza a deteriorarse.