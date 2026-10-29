Inter Miami rescató un empate agónico ante Cincinnati con Lionel Messi titular

El Inter Miami de Lionel Messi igualó 2-2 ante Cincinnati por la 32° fecha de la Major League Soccer (MLS). La Pulga regresó a la titularidad y disputó los 90 minutos en el NU Stadium, luego de sumar minutos desde el banco en el encuentro pasado ante NY Red Bulls.

En la primera mitad no hubo peligro en las áreas y el partido fue muy disputado en la mitad de la cancha. El argentino tuvo algunos chispazos y un remate al arco, aunque la pelota se fue desviada. Además, fue amonestado por pisar sin intención a Gidi.

En el complemento, la acción cambió. Inter Miami tomó el protagonismo y comenzó a atacar con todas sus armas. Tal es así, que después de varios intentos, a los 60 minutos, Luis Suárez abrió el marcador con un golazo al ángulo derecho, tras una conexión con Casemiro.

¡QUÉ GOLAZO de Luis Suárez! 👏 El ‘Pistolero’ uruguayo 🇺🇾 metió este hermoso remate a toda la escuadra y el @InterMiamiCF abre la cuenta ante el @fccincinnati. ⚽ 🏹 Asistencia de Casemiro. 🇧🇷 https://t.co/pTXmTLsokw — MLS Español (@MLSes) October 29, 2026

Luego de que se rompiera el cero, volvió a plancharse el encuentro. Hasta los 80′ cuando apareció Kenji Mboma Dem con un zurdazo para poner el 1-1. Tras este mazazo, las Garzas salieron a buscar el triunfo, pero en un contraataque, Gidi puso el 1-2 para la visita, a falta de cinco minutos.

El local no se rindió y siguió insistiendo. Cuando se estaba por cumplir el tiempo reglamentario, el brasileño Riquelme Filipi tuvo una gran jugada individual y estampó el 2-2 final en Miami.

Con la igualdad, el equipo de Kily González llegó a los 56 puntos y se ubica 3° en la conferencia oeste. Cerrará la fase regular con dos encuentros. El próximo domingo visitará a New England, segundo en la zona con 58 unidades. Para este duelo, no podrá contar con su capitán, que llegó a las cinco amarillas este miércoles.

Por último, se medirá el sábado 7 de noviembre ante Charlotte en condición de local. Los capitaneados por Messi ya están clasificados a los playoffs, pero tratarán de terminar lo más arriba en la primera fase.