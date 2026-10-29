Pescaron un bagre gigante y descubrieron que habían batido un récord mundial

El bagre europeo midió 2,92 metros y fue devuelto al agua después de la captura. Foto: La Nación.

Un alemán y un neerlandés pescaron en Polonia un bagre europeo de 2,92 metros y batieron el récord mundial de tamaño para esta especie. Oliver Schäfer y Kevin Cremers atraparon al ejemplar durante una competencia internacional en el embalse de Rybnik, conocido por albergar peces de grandes dimensiones.

La captura exigió más de 30 minutos de lucha. Mientras Cremers maniobraba la embarcación contra el viento, Schäfer intentaba mantener al pez bajo control. Las condiciones tampoco facilitaron el comienzo del torneo, con ráfagas superiores a los 40 kilómetros por hora que dificultaban el manejo del señuelo.

“Por mi experiencia, supe de inmediato: este es un pez enorme. Pero solo vimos lo grande que era en realidad cuando salió a la superficie”, contó Cremers sobre el momento en que advirtieron el tamaño del ejemplar.

Los pescadores utilizaban un señuelo de goma para atraer a los peces depredadores. Después de llevarlo hasta la orilla, el jurado midió al bagre y confirmó que alcanzaba los 292 centímetros. “Solo entonces nos dimos cuenta de que habíamos batido el récord mundial”, relató Schäfer.

Por qué hay peces gigantes en el embalse de Rybnik

El embalse se encuentra junto a una central eléctrica de carbón. Según explicaron los pescadores, las condiciones térmicas del agua favorecen el crecimiento de especies como las carpas, los bagres y las luciopercas.

“Debido a que los peces se alimentan más activamente en agua más caliente, las carpas, los bagres y las luciopercas crecen mucho más rápido”, explicó Schäfer.

El ejemplar no era desconocido para los pescadores: ya lo habían visto el año anterior y entonces lo habían señalado como el más grande del mundo. En esta nueva captura, comprobaron que había crecido y estaba más fuerte.

Tras la medición, los pescadores siguieron un procedimiento destinado a proteger al animal. Lo colocaron sobre una lona para evitar daños en la capa de mucosidad que recubre su cuerpo y lo mantuvieron brevemente en un lugar más fresco antes de devolverlo al embalse.

“Los peces se llevan a la orilla sobre una lona para proteger su capa de mucosidad. Después de medirlos, se devuelven al agua lo más rápido posible”, explicaron.

Cremers compartió las imágenes de la captura en Instagram y reconoció que no esperaban hacer historia. Aunque el comienzo del torneo fue difícil por el viento, ambos continuaron pescando hasta encontrar una zona interesante en el fondo del lago. El segundo lanzamiento terminó con el ataque del enorme bagre.

La captura se convirtió en el momento más destacado de la competencia y dejó una nueva marca para una especie conocida por alcanzar grandes tamaños en los ríos y embalses europeos.