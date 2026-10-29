Cómo será la agenda del papa León XIV en Argentina: los detalles a diez días de su visita

El papa León XIV definió su agenda de actividades para la visita al país (Foto: archivo)

El papa León XIV llegará el próximo 8 de noviembre a la Argentina para una visita oficial de cuatro días que marcará el regreso de un pontífice al país después de 39 años de ausencia. El viaje se concretará luego de haberse recuperado favorablemente de una intervención pulmonar quirúrgica a mediados de octubre.

El sumo pontífice desarrollará una intensa agenda que incluirá su paso por Buenos Aires, Luján y Córdoba, combinando ceremonias religiosas multitudinarias, reuniones institucionales y encuentros pastorales. La llegada del obispo de Roma se concretará tras una gira regional previa por Uruguay.

El viaje adquiere una gran relevancia geopolítica y religiosa para el país, siendo la primera visita de un máximo referente de la Iglesia Católica desde abril de 1987, cuando Juan Pablo II recorrió el territorio nacional.

Ante la magnitud del acontecimiento, el Gobierno nacional estableció a través del decreto 1103/2026 un esquema de feriados para ordenar la movilización de fieles, disponiendo asueto nacional para el lunes 9 y medidas de alcance regional para los días siguientes.

La agenda del papa León XIV: domingo 8 de noviembre

León XIV aterrizará en el Aeroparque Jorge Newbery a las 16:30 procedente de Montevideo, dando inicio formal a su recorrido oficial por suelo argentino con un homenaje protocolar en la Plaza San Martín frente al monumento al Libertador.

Posteriormente, el Santo Padre se trasladará hacia la Casa Rosada para mantener una audiencia oficial con el presidente Javier Milei, antes de encabezar un encuentro con autoridades y diplomáticos en el Palacio Libertad.

La agenda del papa León XIV: lunes 9 de noviembre

La jornada matutina comenzará con una visita de carácter social al Pequeño Cottolengo Don Orione en la localidad bonaerense de Claypole, para luego trasladarse al barrio porteño de Palermo y presidir una masiva eucaristía en el Monumento de los Españoles.

Por la tarde, la agenda contemplará un debate sobre el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina, seguido por un diálogo interreligioso en el Palacio San Martín y el cierre de vísperas junto al Episcopado en la Catedral Metropolitana.

Para esta última actividad del día, se espera la participación de dirigentes sindicales, empresarios y referentes de movimientos sociales, centrado en el mundo laboral.

La visita del papa León XIV.-

La agenda del papa León XIV: martes 10 de noviembre

El pontífice viajará temprano hacia la provincia de Córdoba para cumplir con un criterio federal que acerque su mensaje a los fieles del interior, celebrando una misa central en la explanada de la Escuela de Aviación Militar tras ser recibido por las autoridades locales.

Tras su encuentro con referentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, el Papa retornará a la Ciudad de Buenos Aires para presidir una masiva vigilia destinada a los jóvenes en el Monumento de los Españoles.

La agenda del papa León XIV: miércoles 11 de noviembre

Las actividades finales de la delegación vaticana incluirán una recorrida institucional por el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires ubicado en el barrio de Devoto, enfocándose en la pastoral de reinserción social y carcelaria.

Finalmente en la visita al país, León XIV oficiará una última misa multitudinaria ante miles de peregrinos en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, para luego trasladarse al Aeropuerto Internacional de Ezeiza y emprender su vuelo rumbo a Perú.