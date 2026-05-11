El hábito que más recomiendan para bajar el colesterol: estos 5 ejercicios pueden ayudarte

El colesterol se combate en movimiento: caminar, pedalear o bailar todos los días es una inversión directa en tu salud.

El colesterol elevado es uno de los principales factores de riesgo para enfermedades cardíacas. Pero no siempre se necesitan medicamentos para mantenerlo a raya. La actividad física regular es una de las herramientas más efectivas para bajar el colesterol malo (LDL) y aumentar el bueno (HDL), al mismo tiempo que protege el corazón, mejora el ánimo y ayuda a mantener un peso saludable.

Estos son cinco ejercicios recomendados por especialistas que podés incorporar a tu rutina semanal, sin necesidad de un gimnasio.

1. Caminar a paso rápido

Caminar 30 minutos al día, cinco veces por semana, puede marcar una gran diferencia. El movimiento constante activa la circulación, mejora la salud cardiovascular y ayuda a reducir el colesterol LDL. Lo ideal es mantener un ritmo moderado, que permita hablar pero no cantar.

2. Subir escaleras

Fotos gentileza.-

Un gesto tan simple como elegir las escaleras en lugar del ascensor puede convertirse en un poderoso aliado. Subir y bajar escalones fortalece los músculos, acelera el metabolismo y contribuye a mejorar el perfil lipídico. Cuanto más seguido lo hagas, mayores serán los beneficios.

3. Andar en bicicleta

Ya sea al aire libre o en bicicleta fija, pedalear de forma constante durante al menos 20 a 30 minutos ayuda a disminuir el colesterol malo y a elevar el bueno. Además, protege las articulaciones y quema calorías, algo clave si también hay sobrepeso.

4. Nadar o hacer aquagym

Los ejercicios acuáticos son ideales para todas las edades. Nadar mejora la capacidad pulmonar, estimula el sistema circulatorio y ayuda a controlar los niveles de colesterol. Si no sabés nadar, las clases de aquagym también son muy efectivas.

5. Bailar

Más que una actividad física, bailar es una forma de liberar tensiones y disfrutar. Practicarlo con frecuencia mejora la función cardiovascular y tiene un impacto positivo sobre el colesterol y el estrés. Además, fortalece músculos, huesos y coordinación.

La constancia vale más que la intensidad

No hace falta agotarse para ver resultados. Lo más importante es moverse todos los días y elegir una actividad que disfrutes, porque así será más fácil sostenerla en el tiempo. Incluso bailar en casa o caminar con amigos puede marcar la diferencia si se vuelve parte de la rutina.