El poderoso secreto de la cúrcuma: cómo cultivarla en casa y aprovechar sus beneficios toro el año

La cúrcuma es una de las especias más valoradas en el mundo por sus múltiples propiedades y su versatilidad tanto en la cocina como en la salud. Originaria de Asia y perteneciente a la misma familia que el jengibre, esta raíz se ha convertido en un ingrediente esencial en la gastronomía india y, poco a poco, en un infaltable en los hogares de todo el mundo.

Su intenso color amarillo y su sabor ligeramente picante la vuelven ideal para arroces, sopas, guisos y bebidas naturales. Sin embargo, más allá de su uso culinario, la cúrcuma se destaca por sus poderosos efectos medicinales y decorativos, ya que también puede cultivarse fácilmente como planta ornamental.

Beneficios y propiedades de la cúrcuma

Esta especia es conocida por su acción antiinflamatoria y analgésica natural, gracias a un compuesto llamado curcumina, que ayuda a aliviar dolores articulares y musculares. Además, favorece la función hepática, mejora la digestión y contribuye a reducir el riesgo de enfermedades crónicas, como el cáncer o las afecciones cardíacas.

Incorporarla en la alimentación diaria es una forma sencilla de sumar bienestar, vitalidad y equilibrio.

Cómo cultivarla en casa

Una de las grandes ventajas de la cúrcuma es que podés sembrarla fácilmente en una maceta, sin necesidad de contar con un jardín o grandes espacios. Solo requiere un lugar con luz indirecta, tierra húmeda y buen drenaje.

A partir de su rizoma (la raíz), puede crecer durante todo el año, aportando no solo una fuente natural de salud, sino también un toque exótico y colorido al ambiente.

Cómo sembrar la cúrcuma en maceta

Elegir rizomas frescos y con yemas visibles Cortar en trozos asegurándote de que cada uno conserve su yema Elegir un sustrato aireado y ligero; que sea una mezcla de turba, fibra de coco y compost Colocar el trozo de cúrcuma posado, sin enterrar del todo, cubriéndolo con apenas uno o dos dedos

En cuanto a los cuidados que requiere la cúrcuma, necesita de calor para despertar, por lo que durante la germinación no es necesario que reciba luz directa, pero temperaturas constantes y templadas. Se puede colocar el semillo dentro de casa o en una fuente de calor suave.