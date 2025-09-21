¿Es bueno comer palta en el desayuno o conviene evitarla por su contenido de grasas?

La palta, o aguacate, es cada vez más popular en la lista de alimentos recomendados por sus beneficios nutricionales. Además de su sabor, su flexibilidad culinaria permite integrarla fácilmente en las comidas cotidianas. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), una dieta saludable para adultos debería incluir grasas no saturadas presentes en alimentos naturales no procesados, como el pescado, los frutos secos y la palta.

Estudios recientes de la Universidad de Pensilvania indican que consumir una palta diaria durante un periodo de 26 semanas puede tener efectos positivos en la adherencia a las guías alimenticias. En esta investigación participaron 1800 personas mayores de 25 años con obesidad abdominal, y los resultados mostraron que quienes comieron palta diariamente lograron seguir más de cerca las recomendaciones dietéticas establecidas por las autoridades de salud estadounidenses.

Sin embargo, no todos los hallazgos fueron favorables: no se observó una reducción significativa en el riesgo de enfermedades cardiometabólicas, como la diabetes tipo 2, la hipertensión o los infartos.

Cuál es el valor nutricional de la palta:



La palta es rica en vitaminas A, C y E, además de electrolitos como potasio y magnesio, nutrientes esenciales para el mantenimiento de músculos, huesos, la cicatrización de la piel y la producción de glóbulos rojos. Según Medline Plus, los ácidos grasos monoinsaturados de la palta son beneficiosos para la salud cardiovascular, ya que ayudan a reducir el colesterol LDL o «colesterol malo».

La Fundación Española de Nutrición informa que 100 gramos de palta contienen aproximadamente 12 gramos de lípidos, principalmente monoinsaturados, además de 5,9 gramos de carbohidratos, 1,5 gramos de proteína y 1,8 gramos de fibra.

Estos son los beneficios de la palta en la salud:



Además de ser fuente de grasas saludables que contribuyen a reducir el colesterol LDL y aumentar el HDL o «colesterol bueno», la palta mejora la digestión gracias a su alto contenido en fibra, refuerza el sistema inmunológico por su aporte de vitaminas C y E, y es beneficiosa para el sistema cardiovascular por sus ácidos grasos monoinsaturados y vitaminas K1 y B6. También es rica en potasio, un mineral clave para el funcionamiento del corazón y la regulación de la presión arterial.

¿Es bueno comer palta en el desayuno?

Por su alto contenido en fibra y grasas saludables, la palta es una excelente opción para el desayuno, ya que proporciona saciedad por más tiempo. La Mayo Clinic destaca que los alimentos ricos en fibra ayudan a controlar el peso, pues tienden a generar mayor sensación de llenura en comparación con aquellos bajos en fibra.

A pesar de sus múltiples beneficios, la palta no es adecuada para todos. Aquellas personas con insuficiencia renal deben evitar su consumo por su alto contenido de potasio, que podría ser perjudicial en estos casos. Asimismo, quienes tienen sobrepeso deben consumirla con moderación debido a su densidad calórica, y aquellos con predisposición a alergias alimentarias deben consultar a un profesional de la salud antes de incorporarla a su dieta.

Ideas para desayunos con palta:



Si estás interesado en agregar palta a tus desayunos, acá hay algunas sugerencias:

– Tostada de palta: simplemente aplastá la pulpa y untala sobre pan tostado. Podés agregar sal, pimienta, jugo de limón, rodajas de tomate o un huevo poché para incrementar los nutrientes.

– Guacamole: machacá varias paltas y mezclalas con tomate picado, cebolla, cilantro, jugo de limón y sal. Ideal para acompañar huevos revueltos o como salsa para untar.

– Ensalada de desayuno: combiná palta con hojas verdes, tomates cherry, pepino y cebolla. Aliñá con una vinagreta de aceite de oliva y vinagre.

– Palta rellena y gratinada: partí la palta por la mitad, retirá el hueso y rellenala con una mezcla de pollo desmenuzado, queso y crema agria. Gratiná en el horno hasta que el queso esté dorado.

– Mousse de chocolate y palta: licuá la pulpa de dos paltas con cacao en polvo, miel y leche de almendras para obtener un postre cremoso y saludable.

