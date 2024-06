El insólito fenómeno de la palta en Neuquén: su mercado migró a la calle en ofertas con limones

Bien sabido es que la palta es un producto caro, al menos para la patagonia que no produce esta fruta utilizada para muchas preparaciones. No siempre fue así, pero en los últimos años el precio se elevó a límites poco accesibles, con ello trajo aparejado cambios en el comportamiento del consumido. Neuquén no escapa de este proceso.

Lejos han quedado los días en los que una familia tipo compraba paltas por kilo. Esto se vincula directamente con el alto precio en el que se consigue en supermercados y verdulerías.

El principal formador de precios en Neuquén es el Mercado Concentrador, que provee de frutas y verduras a la capital y alrededores. Allí su presidente detalló que la caja de paltas está 35 mil pesos.

En distintas calles de Neuquén se pueden ver puestos ambulantes con frutas. Foto: Cecilia Maletti

En las verdulerías oscila entre los 5 mil hasta 8 mil pesos dependiendo de la zona en la que esté ubicado el comercio.

Este escenario generó dos fenómenos en Neuquén. Por un lado que muchas verdulerías opten por no comprar el producto por su limitada posibilidad de venta y por otro, que la palta se ofrezca en la informalidad incluso en forma de ofertas con limones. En determinados sectores de la ciudad, los vendedores ambulantes muestran carteles que ofrecen la bolsa de seis paltas y limones a 3 mil pesos.

Incluso, los vendedores ofrecen como medio para abonar la oferta Mercado Pago, en caso de que el cliente no cuente con efectivo.

Las paltas y limones pueden pagarse con Mercado Pago. Foto: Cecilia Maletti

Paltas y limones, una relación atractiva al paladar y al bolsillo

Esta migración del mercado formal al informal tiene como explicación que los vendedores ambulantes realizan una compra conjunta para abaratar costos. Pero ¿y los limones? Las verdulerías consultadas por Diario RÍO NEGRO revelaron que la relación con el limón tiene un argumento gastronómico y otro meramente comercial.

«La palta es una fruta que da soluciones simples, se adereza con un limón y nada más», contó un comerciante que desde hace 15 años se dedica al rubro en el oeste de Neuquén.

El verdulero además explicó que los limones están a un precio accesible, ya que son frutas de temporadas y eso hace que «en comparación con la palta, los limones están regalados, por eso los combinan en una promoción más atractiva».

Gustavo, abrió hace poco una verdulería en calle Novella, del barrio Melipal y contó que «la palta es algo que está caro, la caja de 6 kilos me sale 36 mil pesos, pero hay que buscarle la vuelta a la marca y procedencia». Además, consideró que «hace falta un mejor control de precios».