¿Es necesario lavar el arroz antes de cocinarlo?

Expertos afirman que no es necesario e incluso puede reducir su valor nutricional. El arroz blanco llega a la cocina después de un procesamiento que elimina la cáscara y el salvado. Este procedimiento deja el grano con una apariencia pulida y más limpia.

Lavarlo o dejarlo en remojo elimina nutrientes que se disuelven en agua. Entre las pérdidas se encuentran las vitaminas del grupo B, el hierro, el potasio, el magnesio y el fósforo.

El contacto con el agua también altera el comportamiento del arroz en la olla. La humedad hidrata el almidón y puede hacer que el arroz se pegue más después de la cocción.

El polvo blanco que aparece al enjuagar no es ni suciedad ni residuo químico. Está formado por partículas del propio arroz liberadas durante el pulido industrial, un proceso que también desinfecta el grano.

Sin embargo, algunos arroces se pueden lavar, como el integral, ya que al conservar su cáscara, tiende a perder menos nutrientes.

Por otro lado, el arroz precocido pasa por un baño de agua caliente durante el proceso industrial, lo cual “sella” el grano y ayuda a retener los nutrientes. En este caso, lavarlo antes de la cocción no marca una una diferencia significativa.