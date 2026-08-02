A ritmo récord, Neuquén ya roza en siete meses la vacunación antigripal total de 2025

La Campaña de Vacunación Antigripal en la provincia de Neuquén logró un avance significativo al aplicar 108.066 dosis en menos de siete meses, una cifra que se acerca al total registrado durante todo 2025, cuando se colocaron 113.000 vacunas. Estos registros de inmunización demuestran una respuesta activa por parte de la comunidad y un importante despliegue sanitario diseñado para incluir, brindar accesibilidad y proteger a neuquinas y neuquinos en los meses de mayor circulación viral.

Uno de los logros más destacados de esta temporada se dio en personas embarazadas, un grupo de alto riesgo, donde se alcanzó una cobertura del 75%, lo que se traduce en 3.768 dosis aplicadas a una población objetivo de 5.024. A su vez, las coberturas en otros grupos prioritarios también resultan sobresalientes, destacándose el personal esencial con un 98% sobre una población objetivo de 6.438 y el personal de salud con un 91% sobre una población objetivo de 12.870.

Estos números ponen en evidencia el impacto positivo de las estrategias de concientización y accesibilidad implementadas en centros de salud y hospitales neuquinos.

También, la provincia avanza sostenidamente en la inmunización de menores de 6 a 24 meses, con un 74% en primera dosis y un 57% en segunda dosis. En personas de 2 a 64 años con factores de riesgo alcanzan un 92%, y en adultos mayores de 65 años o más, con un 57% de cobertura.

La referente de Inmunizaciones de la provincia, Araceli Gitlein, destacó: «Venimos muy bien con la Campaña de Vacunación Antigripal y seguimos insistiendo para que los que aún no se vacunaron y están dentro de la población objetivo se acerquen a vacunarse. Tenemos vacunas en todos nuestros vacunatorios, tenemos las puertas abiertas, horarios extendidos, jornadas de vacunación y queremos que se vacunen”, subrayó la referente de Inmunizaciones, Araceli Gitlein.

La funcionaria remarcó que disponen de vacunas en todos los vacunatorios, con puertas abiertas, horarios extendidos y jornadas de vacunación. Además, valoró que la provincia se encuentra muy bien posicionada respecto del año pasado, atribuyendo este resultado principalmente a la accesibilidad que ofrece el sistema de salud, cuyos vacunatorios cuentan con los insumos necesarios y llevan las dosis allá donde se necesitan.

Para continuar siendo una provincia pionera con buenas coberturas, las autoridades recuerdan que la vacunación es un acto responsable, solidario y un derecho de todos los habitantes. El Calendario Regular de Vacunación incluye vacunas para todas las etapas de la vida, situaciones especiales y grupos específicos, por lo que desde la cartera sanitaria invitan a la comunidad a acercarse al centro de salud, hospital, jornada o dispositivo más cercano para iniciar o completar esquemas con el Documento Nacional de Identidad en mano.