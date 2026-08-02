Horóscopo de hoy domingo 2 de agosto: signo a signo, las predicciones en el amor y la fortuna
Mirá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, 2 de agosto. Conoce lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.
Consultá el horóscopo de tu signo:
Aries – Tauro – Géminis – Cáncer – Leo – Virgo – Libra – Escorpio –
Sagitario – Capricornio – Acuario – Piscis
ARIES (del 21/3 al 20/4)
Hoy: Respeta los tiempos que tiene la vida. No procures acelerar tu desarrollo emocional o eventualmente tendrás ciertas dificultades.
Amor: Los sueños no tienen nada de malo, siempre y cuando los reconozcas como tal. No puedes esperar un 100 por ciento de afinidad con tu pareja.
Riqueza: Descubrirás que eres excepcionalmente bueno trabajando bajo presión. Esto te dará ventajas sobre la competencia laboral.
Bienestar: La concentración es la clave de poder desarrollarse al mayor potencial. Aprende a abstraerte de tu ambiente y enfócate en tus actividades.
TAURO (del 21/4 al 21/5)
Hoy: No pierdas tu tiempo en albergar pensamientos negativos en tu mente. Por cada problema hay una solución esperando ser encontrada.
Amor: No subestimes el valor que aporta la confianza a la pareja. Mucho cuidado en cometer errores que la afecten o lo pagarás caro.
Riqueza: El tiempo dedicado a cultivar tu relación con tus superiores dará sus frutos hoy. Cuidado con las equivocaciones.
Bienestar: Las dificultades en la vida representan continuas pruebas para la pareja. Solo aquellas en los que el amor es más fuerte las sobreviven.
GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)
Hoy: Deberás comenzar a tomar tus responsabilidades con mayor seriedad o se avecinan momentos complicados para ti.
Amor: Muéstrate paciente con los deseos de tu pareja en el día de hoy. Ella atraviesa un momento complicado.
Riqueza: Vivirás momentos de alta tensión en tu ámbito laboral en la jornada de hoy. Mantén la calma por sobre todas las cosas.
Bienestar: Deja los sentimientos negativos a un lado. Que el rencor y el orgullo no te enceguezcan tanto como para perder lo que podría ser el amor de tu vida.
CÁNCER (del 22/06 al 23/07)
Hoy: Jornada laboral complicada porque vivirás malos momentos en tu entorno de trabajo. Cuidado con los pleitos.
Amor: Tu exceso de confianza es tu arma de seducción continua con tu pareja. La utilizarás con descaro minimizando en toda situación.
Riqueza: Todo irá sobre ruedas y hoy tendrás un día laboral fundamentalmente tranquilo y sin sobresaltos.
Bienestar: No te escondas detrás de una pared de necedad al negarle la entrada a sentimientos profundos. Esto no te hace más recio bajo ninguna circunstancia.
LEO (del 24/07 al 23/08)
Hoy: Hoy tendrás una jornada difícil, plagada de inconvenientes y entredichos. Avanza durante el día con pie de plomo.
Amor: Serás blanco de reproches inverosímiles por parte de tu pareja hoy. Hazle notar tu punto de vista de la mejor manera posible.
Riqueza: Recientes actividades sociales han afectado tu ritmo de vida. Te será difícil mantener tu ritmo de trabajo.
Bienestar: Las palabras son armas muy poderosas y pueden llegar a causar grandes daños a los que amas si no pones un control sobre ellas. Modérate.
VIRGO (del 24/08 al 23/09)
Hoy: No busques la salida fácil a tus problemas actuales porque estarás propenso a elegir incorrectamente tu curso de acción.
Amor: No reacciones instintivamente a la hora de un pleito con tu pareja. Intenta vislumbrar las razones detrás de este.
Riqueza: Apégate a saldar tus deudas y no esperes que estas se paguen solas. Necesitas cambiar tu estilo de vida.
Bienestar: La tolerancia y el respeto por los ideales ajenos son signos de grandeza. Cultiva estas características e incúlcalas para construir un mundo mejor.
LIBRA (del 24/09 al 23/10)
Hoy: Grandes momentos te esperan para el día de hoy. Aprovéchalo al máximo de principio a fin, no lo dejes pasar.
Amor: Momentos complicados en los que ambos integrantes de la pareja deberán poner la mejor voluntad para salir airosos.
Riqueza: Jornada de total relax y desentendimiento absoluto de responsabilidades. Aprovecha para recargar tus baterías.
Bienestar: Mantén tu vista fija en tus objetivos, asegúrate de no perder la noción de a donde te diriges, canaliza todo tu esfuerzo en alcanzar tus metas.
ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)
Hoy: Un fin de semana de conquista y muy positivo para el amor te aguarda. Procura aprovecharlo y disfrutarlo al máximo.
Amor: Tendrás que darle una mano a tu pareja para que pueda llegar a salir de una complicada situación. Evita juzgarla.
Riqueza: Tu falta de creatividad en el trabajo requiere una solución inmediata. Procura tomar un descanso para relajar la mente.
Bienestar: No hay nada de malo en abrirle tu corazón a tu pareja expresándole de manera afable que actitudes piensas tú que no son positivas para la relación.
SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)
Hoy: Por más que las cosas no salgan como quieres, no te rindas, sigue intentándolo. Pronto encontrarás esa brecha que buscabas.
Amor: Completamente compenetrado con tu pareja, estarás en todo momento tan enamorado como el primer día.
Riqueza: No utilices triquiñuelas o astucias para socavar los cargos de tus pares, destácate por tu capacidad y tus virtudes.
Bienestar: Busca alcanzar el control sobre tus impulsos que, orientados y encausados debidamente, pueden marcar la diferencia. Conócete a ti mismo.
CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)
Hoy: Que tu egoísmo y despreocupación por los sentimientos de los demás no te hagan perder al amor de tu vida. Medítalo.
Amor: Existen ocasiones en la vida en las que parece que no podremos superar el dolor y la desazón. Lo lograrás a través del amor.
Riqueza: Sentirás que todas las fuerzas te han abandonado en la jornada de hoy. Esto afectará mucho tu rendimiento laboral. Cuidado.
Bienestar: Existen algunos momentos en la vida que se vuelven imborrables, y que nos fuerzan a vivir con ellos. Mantén tus ojos en el futuro.
ACUARIO (del 21/01 al 19/02)
Hoy: La prisa a menudo nos hace caer ante el primer obstáculo. No apresures tus decisiones o las de tu pareja. Ve paso a paso.
Amor: Durante la jornada de hoy encontrarás una afinidad impensada con alguien de tu entorno laboral. Desarróllala más.
Riqueza: Procura empezar a conceptualizar y programar las actividades laborales para la semana que se inicia. Organízate.
Bienestar: El pretender que aquellas personas que amamos nos acompañen durante toda la vida representa una inocente crueldad de nuestra parte. Madura.
PISCIS (del 20/02 al 20/03)
Hoy: Jornada tranquila propicia para pasar momentos tranquilos junto a la familia y amigos. Todo irá sobre ruedas el día de hoy.
Amor: Finalmente lograrás llegar a un acuerdo en el que ambos miembros de la pareja salgan como ganadores. Continúa con esta política.
Riqueza: Contarás con el apoyo de tus superiores durante gran parte del día de hoy. Jornada indicada para hablarles de tus proyectos.
Bienestar: Aprende a felicitarte cuando alcances tus metas importantes, esto te dará la motivación para seguir adelante en busca de mejores horizontes.
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