Horóscopo de hoy domingo 2 de agosto: signo a signo, las predicciones en el amor y la fortuna

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Respeta los tiempos que tiene la vida. No procures acelerar tu desarrollo emocional o eventualmente tendrás ciertas dificultades. Amor: Los sueños no tienen nada de malo, siempre y cuando los reconozcas como tal. No puedes esperar un 100 por ciento de afinidad con tu pareja. Riqueza: Descubrirás que eres excepcionalmente bueno trabajando bajo presión. Esto te dará ventajas sobre la competencia laboral. Bienestar: La concentración es la clave de poder desarrollarse al mayor potencial. Aprende a abstraerte de tu ambiente y enfócate en tus actividades.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: No pierdas tu tiempo en albergar pensamientos negativos en tu mente. Por cada problema hay una solución esperando ser encontrada. Amor: No subestimes el valor que aporta la confianza a la pareja. Mucho cuidado en cometer errores que la afecten o lo pagarás caro. Riqueza: El tiempo dedicado a cultivar tu relación con tus superiores dará sus frutos hoy. Cuidado con las equivocaciones. Bienestar: Las dificultades en la vida representan continuas pruebas para la pareja. Solo aquellas en los que el amor es más fuerte las sobreviven.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Deberás comenzar a tomar tus responsabilidades con mayor seriedad o se avecinan momentos complicados para ti. Amor: Muéstrate paciente con los deseos de tu pareja en el día de hoy. Ella atraviesa un momento complicado. Riqueza: Vivirás momentos de alta tensión en tu ámbito laboral en la jornada de hoy. Mantén la calma por sobre todas las cosas. Bienestar: Deja los sentimientos negativos a un lado. Que el rencor y el orgullo no te enceguezcan tanto como para perder lo que podría ser el amor de tu vida.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Jornada laboral complicada porque vivirás malos momentos en tu entorno de trabajo. Cuidado con los pleitos. Amor: Tu exceso de confianza es tu arma de seducción continua con tu pareja. La utilizarás con descaro minimizando en toda situación. Riqueza: Todo irá sobre ruedas y hoy tendrás un día laboral fundamentalmente tranquilo y sin sobresaltos. Bienestar: No te escondas detrás de una pared de necedad al negarle la entrada a sentimientos profundos. Esto no te hace más recio bajo ninguna circunstancia.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Hoy tendrás una jornada difícil, plagada de inconvenientes y entredichos. Avanza durante el día con pie de plomo. Amor: Serás blanco de reproches inverosímiles por parte de tu pareja hoy. Hazle notar tu punto de vista de la mejor manera posible. Riqueza: Recientes actividades sociales han afectado tu ritmo de vida. Te será difícil mantener tu ritmo de trabajo. Bienestar: Las palabras son armas muy poderosas y pueden llegar a causar grandes daños a los que amas si no pones un control sobre ellas. Modérate.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: No busques la salida fácil a tus problemas actuales porque estarás propenso a elegir incorrectamente tu curso de acción. Amor: No reacciones instintivamente a la hora de un pleito con tu pareja. Intenta vislumbrar las razones detrás de este. Riqueza: Apégate a saldar tus deudas y no esperes que estas se paguen solas. Necesitas cambiar tu estilo de vida. Bienestar: La tolerancia y el respeto por los ideales ajenos son signos de grandeza. Cultiva estas características e incúlcalas para construir un mundo mejor.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Grandes momentos te esperan para el día de hoy. Aprovéchalo al máximo de principio a fin, no lo dejes pasar. Amor: Momentos complicados en los que ambos integrantes de la pareja deberán poner la mejor voluntad para salir airosos. Riqueza: Jornada de total relax y desentendimiento absoluto de responsabilidades. Aprovecha para recargar tus baterías. Bienestar: Mantén tu vista fija en tus objetivos, asegúrate de no perder la noción de a donde te diriges, canaliza todo tu esfuerzo en alcanzar tus metas.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Un fin de semana de conquista y muy positivo para el amor te aguarda. Procura aprovecharlo y disfrutarlo al máximo. Amor: Tendrás que darle una mano a tu pareja para que pueda llegar a salir de una complicada situación. Evita juzgarla. Riqueza: Tu falta de creatividad en el trabajo requiere una solución inmediata. Procura tomar un descanso para relajar la mente. Bienestar: No hay nada de malo en abrirle tu corazón a tu pareja expresándole de manera afable que actitudes piensas tú que no son positivas para la relación.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Por más que las cosas no salgan como quieres, no te rindas, sigue intentándolo. Pronto encontrarás esa brecha que buscabas. Amor: Completamente compenetrado con tu pareja, estarás en todo momento tan enamorado como el primer día. Riqueza: No utilices triquiñuelas o astucias para socavar los cargos de tus pares, destácate por tu capacidad y tus virtudes. Bienestar: Busca alcanzar el control sobre tus impulsos que, orientados y encausados debidamente, pueden marcar la diferencia. Conócete a ti mismo.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Que tu egoísmo y despreocupación por los sentimientos de los demás no te hagan perder al amor de tu vida. Medítalo. Amor: Existen ocasiones en la vida en las que parece que no podremos superar el dolor y la desazón. Lo lograrás a través del amor. Riqueza: Sentirás que todas las fuerzas te han abandonado en la jornada de hoy. Esto afectará mucho tu rendimiento laboral. Cuidado. Bienestar: Existen algunos momentos en la vida que se vuelven imborrables, y que nos fuerzan a vivir con ellos. Mantén tus ojos en el futuro.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: La prisa a menudo nos hace caer ante el primer obstáculo. No apresures tus decisiones o las de tu pareja. Ve paso a paso. Amor: Durante la jornada de hoy encontrarás una afinidad impensada con alguien de tu entorno laboral. Desarróllala más. Riqueza: Procura empezar a conceptualizar y programar las actividades laborales para la semana que se inicia. Organízate. Bienestar: El pretender que aquellas personas que amamos nos acompañen durante toda la vida representa una inocente crueldad de nuestra parte. Madura.