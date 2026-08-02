Nevadas intensas, frío y viento en la cordillera este domingo: qué pasa en el Alto Valle

La nieve regresó a Bariloche para coronar la semana más visitada por los turistas. Foto: Chino Leiva

El frente inestable se consolida sobre el norte patagónico y exige extremar los caudales de precaución en los accesos viales. Para este domingo 2 de agosto, el Servicio Meteorológico Nacional confirmó alertas por nevadas intensas en la cordillera y anunció ráfagas que rozarán los 80 km/h en la zona andina y el Alto Valle.

El fenómeno meteorológico obligará a prestar especial atención al estado de las calzadas sobre las rutas nacionales 22, 40 y 237 por la acumulación de nieve, el viento blanco en zonas de montaña y la formación de hielo.

Nevadas intensas en la cordillera de Neuquén y Río Negro

El área turística cordillerana registrará condiciones invernales rigurosas con precipitaciones persistentes desde las primeras horas:

San Martín de los Andes: rige una advertencia por nevadas intensas con marcas térmicas entre 1°C de mínima y 3°C de máxima . El factor de mayor cuidado será el viento, con ráfagas del sector oeste que alcanzarán los 78 km/h .

rige una advertencia por con marcas térmicas entre . El factor de mayor cuidado será el viento, con ráfagas del sector oeste que . Bariloche: enfrentará una jornada dominada por nevadas continuas , registros de 1°C a 5°C y vientos con ráfagas de 50 km/h .

enfrentará una jornada dominada por , registros de y vientos con . Villa La Angostura: aguarda nevadas intensas durante todo el domingo, mínima de 1°C y máxima de 3°C, acompañadas por ráfagas de 59 km/h.

¿Qué pasa con el viento en el Alto Valle y el interior de Neuquén?

En la meseta central y la franja valletana, el impacto del sistema frontal se sentirá con ráfagas intensas e inestabilidad:

Alto Valle (Neuquén y Roca): transitará un domingo con cielo mayormente nublado, mínima de 5°C y una máxima que trepará hasta los 16°C . El viento del oeste ganará fuerza con ráfagas sostenidas de hasta 69 km/h .

transitará un domingo con cielo mayormente nublado, mínima de y una máxima que trepará hasta los . El viento del oeste ganará fuerza con . Zapala: experimentará un cuadro inestable con lluvias y nevadas continuas, mínima de 3°C y máxima de 12°C. El temporal eólico alcanzará un techo de 78 km/h.

Resumen del Pronóstico: Domingo 2 de Agosto