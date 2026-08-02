Nevadas intensas, frío y viento en la cordillera este domingo: qué pasa en el Alto Valle
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó los avisos oficiales para este domingo 2 de agosto en Neuquén y Río Negro. Bariloche, San Martín de los Andes y Villa La Angostura esperan acumulación severa de nieve, mientras que el viento eólico y la inestabilidad condicionarán el tránsito en Zapala y el Alto Valle. Mirá el mapa del tiempo.
El frente inestable se consolida sobre el norte patagónico y exige extremar los caudales de precaución en los accesos viales. Para este domingo 2 de agosto, el Servicio Meteorológico Nacional confirmó alertas por nevadas intensas en la cordillera y anunció ráfagas que rozarán los 80 km/h en la zona andina y el Alto Valle.
El fenómeno meteorológico obligará a prestar especial atención al estado de las calzadas sobre las rutas nacionales 22, 40 y 237 por la acumulación de nieve, el viento blanco en zonas de montaña y la formación de hielo.
Nevadas intensas en la cordillera de Neuquén y Río Negro
El área turística cordillerana registrará condiciones invernales rigurosas con precipitaciones persistentes desde las primeras horas:
- San Martín de los Andes: rige una advertencia por nevadas intensas con marcas térmicas entre 1°C de mínima y 3°C de máxima. El factor de mayor cuidado será el viento, con ráfagas del sector oeste que alcanzarán los 78 km/h.
- Bariloche: enfrentará una jornada dominada por nevadas continuas, registros de 1°C a 5°C y vientos con ráfagas de 50 km/h.
- Villa La Angostura: aguarda nevadas intensas durante todo el domingo, mínima de 1°C y máxima de 3°C, acompañadas por ráfagas de 59 km/h.
¿Qué pasa con el viento en el Alto Valle y el interior de Neuquén?
En la meseta central y la franja valletana, el impacto del sistema frontal se sentirá con ráfagas intensas e inestabilidad:
- Alto Valle (Neuquén y Roca): transitará un domingo con cielo mayormente nublado, mínima de 5°C y una máxima que trepará hasta los 16°C. El viento del oeste ganará fuerza con ráfagas sostenidas de hasta 69 km/h.
- Zapala: experimentará un cuadro inestable con lluvias y nevadas continuas, mínima de 3°C y máxima de 12°C. El temporal eólico alcanzará un techo de 78 km/h.
Resumen del Pronóstico: Domingo 2 de Agosto
|Localidad / Zona
|Fenómeno Principal
|Temperatura Rango
|Ráfagas Máximas
|San Martín de los Andes
|Nevadas intensas ❄️
|1°C / 3°C
|78 km/h
|Zapala
|Lluvias y nevadas 🌧️❄️
|3°C / 12°C
|78 km/h
|Alto Valle
|Nublado y viento ☁️💨
|5°C / 16°C
|69 km/h
|Villa La Angostura
|Nevadas intensas ❄️
|1°C / 3°C
|59 km/h
|Bariloche
|Nevadas intensas ❄️
|1°C / 5°C
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