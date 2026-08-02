Cómo la maternidad transforma el cerebro de la mujer, según la ciencia

Olvidar dónde están las llaves, confundir nombres, perder el hilo de una conversación o depender más de agendas y recordatorios para organizar tu rutina. Después del embarazo, muchas mujeres notan cambios cognitivos que dan la impresión de que su cerebro nunca volvió a funcionar igual.

La ciencia llama a este conjunto de dificultades como “mommy brain”, una expresión inglesa que significa algo así como “cerebro de madre”. Sin embargo, el término no representa un diagnóstico médico ni una enfermedad. Se utiliza para describir cambios percibidos principalmente en la memoria y la atención durante el embarazo y después del nacimiento del bebé.

Estos cambios no siempre causan daños significativos y, en muchos casos, son temporales. Además, no existe una única explicación para el olvido. El embarazo provoca profundos cambios biológicos, pero la llegada de un hijo también transforma el sueño, las rutinas, las responsabilidades y la salud emocional. Todo esto influye.

El embarazo afecta a gran parte del cuerpo, y el cerebro no es una excepción. Estudios muestran cambios tanto en la estructura como en la función cerebral durante el embarazo y el período posparto.

Uno de los cambios observados es una reducción del volumen de materia gris, principalmente en las regiones cerebrales que responden a los bebés. Además, estos cambios de volumen predicen los patrones de apego materno posparto, lo que sugiere un proceso adaptativo que facilita la transición a la maternidad y que podría durar al menos dos años después del embarazo.

Es como si el cerebro estuviera ajustando sus prioridades para una nueva etapa de la vida. Parte de esta transformación se produce debido a los cambios hormonales causados ​​por el embarazo y el período posparto.

Aunque parece un “fallo” cerebral, el fenómeno no es necesariamente negativo. La maternidad exige un tipo de atención muy particular, como reconocer expresiones faciales, sonidos, cambios de comportamiento y señales de malestar en el bebé. Muchas de estas habilidades dependen precisamente de una capacidad refinada de observación y atención focalizada.

Desde esta perspectiva, algunos de los cambios cerebrales observados durante el embarazo podrían representar una adaptación funcional a las nuevas demandas. El cerebro estaría reorganizando sus recursos para favorecer comportamientos importantes para el cuidado infantil.

¿La memoria vuelve a lo normal?

Con el tiempo, la atención centrada en el bebé disminuye y otros intereses comienzan a ganar protagonismo. Algunos cambios cerebrales pueden durar más tiempo. Estudios indican que ciertas alteraciones observadas después del embarazo pueden identificarse seis años después. Esto no significa que la mujer vaya a tener problemas de memoria todo ese tiempo.