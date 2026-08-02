Estado de las rutas y pasos de Neuquén y Río Negro hoy, 2 de agosto: ¿está habilitado Pino Hachado?

Un nuevo temporal invernal afecta a la Patagonia y complica el tránsito en las principales rutas cordilleranas de Neuquén y Río Negro.

Ante el pronóstico de nevadas intensas para este 2 de agosto, repasamos el estado de los tramos más concurridos, en plena temporada de recambio por las vacaciones de invierno.

Cómo sigue el corte en la Ruta 40 por el derrumbe en Siete Lagos

Vialidad Nacional informó la reapertura del tramo Siete Lagos entre San Martín de los Andes y Catritre. Del lado de Neuquén la reapertura es parcial de la Ruta Nacional 40 a la altura del kilómetro 2208,7, tras las restricciones aplicadas por el mal tiempo y el riesgo de desprendimientos.

Según detallaron, se puede circular con precaución de 8 a 22. Se debe tener precaución por los posibles nuevos desprendimientos ante las condiciones climáticas de la zona.

Ante las alertas meteorológicas vigentes por lluvias en la zona, equipos de Vialidad y fuerzas de seguridad mantendrán un monitoreo permanente del sector. Por este motivo, el esquema de tránsito podría modificarse si las condiciones empeoran.

Finalmente, las autoridades recomendaron a los conductores extremar los cuidados por la temporada invernal, respetar las velocidades máximas y la señalización del personal, y recordó que la portación de cadenas para nieve sigue siendo obligatoria.

Pasos a Chile: Pino Hachado cerrado y restricción en Cardenal Samoré

El cruce fronterizo hacia el país trasandino presenta serias complicaciones durante las primeras horas de este domingo 2 de agosto:

Paso Internacional Pino Hachado: Se encuentra cerrado e intransitable por acumulación de hielo y nieve, viento fuerte y baja adherencia. El reporte oficial de las 08:00 advierte además por posible caída de piedras en el kilómetro 48 y animales sueltos. Habrá un nuevo reporte técnico a las 10:00 .

Se encuentra por acumulación de hielo y nieve, viento fuerte y baja adherencia. El reporte oficial de las 08:00 advierte además por y animales sueltos. Habrá un nuevo reporte técnico a las . Paso Internacional Cardenal Samoré: Habilitado con extrema precaución únicamente para autos y colectivos desde las 10:00. El tránsito se encuentra suspendido para camiones, a la espera de un nuevo informe a las 13:00. La calzada presenta hielo, nieve y pronóstico de precipitaciones congelantes.

Las fuerzas de seguridad recuerdan que es estrictamente obligatoria la portación de cadenas físicas para circular por cualquiera de los corredores cordilleranos.

El estado de rutas cordilleranas

Según el último reporte oficial, las rutas cordilleranas se ven afectadas por la inestabilidad climática, por lo que es obligatoria la portación de cadenas para todos los vehículos. Asimismo, Vialidad solicitó evitar la circulación salvo en casos de necesidad y urgencia. A continuación, el estado de las vías más transitadas de la región: